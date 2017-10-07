Глава СБУ обвинил ЧВК "Вагнер" в участии в конфликте в Донбассе



Василий Грицак.

Источник: Радио Свобода Василий Грицак.Источник: Радио Свобода

Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что украинские спецслужбы установила участие Частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в конфликтах в Донбассе с 2014 года и позднее в Сирии.

"Хочу сообщить... что собрана доказательная база деятельности российских военных на Донбассе и в Сирии... Деятельности группы Вагнера... Руководитель кампании - Дмитрий Уткин", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, на сегодня установлено 1578 человек - членов ЧВК Вагнера.

В.Грицак отметил, что впервые деятельность группы была зафиксирована с 21 мая 2014 года. География деятельности "группы Вагнера" - ОРДЛО, потом - Сирия. Численность "группы Вагнера" в Сирии составляла 1350 человек (в районе Латакия и Хомс).

По словам В.Грицака, СБУ имеет информацию об участии 277 членов "группы Вагнера" как в военных действиях в Донбассе, так и в Сирии. При этом, по его данным, 67 из них погибли.

В.Грицак, в частности, сообщил, что СБУ установила причастность "ЧВК Вагнер" к уничтожению Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево (Донецкой области).

"Чем занималась группа Вагнера ....сбитие Ил-76 с нашими десантниками на борту (Украинский военно-транспортный Ил-76 был сбит выстрелом из зенитного ракетного комплекса в ночь на 14 июня 2014 года при заходе на посадку на аэродром в Луганске, погибли 40 украинских военнослужащих и девять членов экипажа - ИФ), штурм аэропорта Луганска... штурм Дебальцево - сказал он.

По его словам, в первых двух операциях принимали участие 72 боевика ЧВК, из них потеряно убитыми 15 человек. "Мы знаем по именам каждого", - сказал В.Грицак. "В штурме Дебальцево 205 боевиков Вагнера принимали участие, потери - 51 человек, знаем каждого", - сказал он.

Кроме того, по его данным, 36 бойцов этой группы погибли на линии разграничения в Донбассе.

В.Грицак уточнил, что украинские спецслужбы идентифицировали 1578 членов "ЧВК Вагнера", включая потери. "Для сбора информации использовалась и агентура, и оперативно-технические мероприятия, и открытые источники", - сообщил глава СБУ.

Как заявил В.Грицак, Украина считает членов "ЧВК Вагнера" бойцами вооруженных сил Российской Федерации. "28 декабря 2016 года приняты изменения в законодательство России, которым разрешается привлекать невоеннослужащих к выполнению военных задач относительно пресечения террористической деятельности за пределами России. При этом такие лица считаются такими, которые выполняют обязанности военной службы... таким образом с 28.12.2016 мы считаем членов частной военной кампании Вагнера военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации ", - пояснил глава СБУ.

По его словам, "этот проект позволяет российским политикам уверенно говорить, что их там нет или мы их туда не посылали".

Между тем, как утверждает глава СБУ, "группа Вагнера" финансируется из закрытой части государственного бюджета РФ, и в 2017 году финансирование было увеличено на 185 млн рублей. Что касается этнического состава группы, то, по словам В.Грицака, Службой безопасности Украины установлено около 40 бойцов - граждан Украины, а 95% ЧВК - это граждане РФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что в России постоянно открещиваются от российского гражданства некоторых погибших членов "группы Вагнера", информация о которых стала публичной.

Он сообщил, что в СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" Д.Уткину. "Наши следователи выписали уведомление о подозрении для Уткина... Отдадим в понедельник в Генпрокуратуру Украины, надеемся, что ГПУ нас поддержит", - сказал В.Грицак.

Глава СБУ не стал разглашать, по какой статье оформлено подозрение Д.Уткину. "Давайте сначала утвердим подозрение, потом мы дополнительно дадим информацию", - сказал В.Грицак, отметив, что текст подозрения объемный.

Он отметил также, что данные по "группе Вагнера" СБУ передает спецслужбам Европы и других стран, учитывая эта "частная армия" может быть использована "для дестабилизации ситуации в любой точке мира".

Глава СБУ сообщил, что 19 октября украинский МИД совместно с Министерством информполитики в Брюсселе проведут специальный брифинг по "кампании Вагнера". "19 октября этого года в Брюсселе состоится специальный брифинг по "ЧВК Вагнера", который будет организовываться через МИД и Министерство информационной политики", - сообщил глава СБУ.