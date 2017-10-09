В РФ разрабатывается уникальный РЛК разведки огневых позиций противника
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Дмитрий Булгаков.
Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков отметил, что по своим тактико-техническим характеристикам комплекс в разы превосходит существующие аналоги
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В России завершается разработка радиолокационного комплекса (РЛК) разведки огневых позиций артиллерии противника "Ястреб-АВ", который значительно превосходит зарубежные аналоги. Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"В настоящее время завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня своей артиллерии "Ястреб-АВ", который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся на вооружении российской армии и армий иностранных государств аналоги", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию создания артиллерии в России.
По его словам, принятие на вооружение данного РЛК позволит значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.
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07.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Байкал57
387
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№2
09.10.2017 12:49
Через каждые 40 км по фронту и боеприпасы управляемые по "Глонасс" и лучу(типа Краснополь), ВСУшники жить не дадут гражданским.
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Hazzard
7054
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№3
09.10.2017 13:46
Стрела с 2013 ни шатко ни валко по "Ястребу" работала. А тут в Дебальцово AN/TPQ-48 захватили, и какой сразу прогресс за год.
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BorSch
4384
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№4
09.10.2017 15:21
Москва, 11 мая 2017 года
Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2019 году запустит серийное производство нового комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", который обнаруживает орудия противника через 5 секунд после выстрела.
"На данный момент завершаются государственные испытания комплекса. Серийное производство запланировано на январь 2019 года. В составе холдинга разработку ведет "Научно- исследовательский институт "Вектор", - сказали в "Росэлектронике".
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