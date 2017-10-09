Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В РФ разрабатывается уникальный РЛК разведки огневых позиций противника

09.10.2017 ТАСС 636 4
0
Понравилась новость?
 +3
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков.
Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков отметил, что по своим тактико-техническим характеристикам комплекс в разы превосходит существующие аналоги

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В России завершается разработка радиолокационного комплекса (РЛК) разведки огневых позиций артиллерии противника "Ястреб-АВ", который значительно превосходит зарубежные аналоги. Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В настоящее время завершается разработка перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых позиций артиллерии противника и корректировки огня своей артиллерии "Ястреб-АВ", который по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся на вооружении российской армии и армий иностранных государств аналоги", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию создания артиллерии в России.

По его словам, принятие на вооружение данного РЛК позволит значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
SteSus
1691
№1
09.10.2017 12:43
Надо его на Донбасс теперь.
+1
Сообщить модератору
RU
Байкал57
387
№2
09.10.2017 12:49
Через каждые 40 км по фронту и боеприпасы управляемые по "Глонасс" и лучу(типа Краснополь), ВСУшники жить не дадут гражданским.
0
Сообщить модератору
RU
Hazzard
7054
№3
09.10.2017 13:46
Стрела с 2013 ни шатко ни валко по "Ястребу" работала. А тут в Дебальцово  AN/TPQ-48 захватили, и какой сразу прогресс за год.
+1
Сообщить модератору
RU
BorSch
4384
№4
09.10.2017 15:21
Москва, 11 мая 2017 года
Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2019 году запустит серийное производство нового комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", который обнаруживает орудия противника через 5 секунд после выстрела.
"На данный момент завершаются государственные испытания комплекса. Серийное производство запланировано на январь 2019 года. В составе холдинга разработку ведет "Научно- исследовательский институт "Вектор", - сказали в "Росэлектронике".
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы