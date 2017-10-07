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Спецназовцы ОДКБ в финале учений "Поиск-2017" ликвидировали базу НВФ

09.10.2017 РИА Новости 288 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спецназовцы Армении, Белоруссии, Казахстана и России в финале учений "Поиск-2017" обнаружили и ликвидировали базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне Баграмян, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В результате совместных практических действий разведывательных подразделений вооруженных сил государств - участников тактико-специального учения "Поиск-2017" удалось выявить местонахождения базы незаконных вооруженных формирований", - сказал он.

Как сообщил Астафьев, штурмовые отряды десантно-штурмовых и разведывательных подразделений из Армении, Белоруссии, Казахстана и России совершили десантирование из вертолетов Ми-8 военно-воздушных сил Армении в районе расположения базы НВФ и в ходе штурма ликвидировали объект условного противника. В практических действиях второго этапа совместного ТСУ приняло участие более 200 военнослужащих спецподразделений КСОР ОДКБ.

Как отметил Астафьев, в учениях разведки "Поиск-2017" приняли участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и спецназ вооруженных сил шести государств. Всего было задействовано более тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ, около 80 единиц вооружения военной техники, 15 летательных аппаратов.

Астафьев сообщил, что итог совместного учений подвел начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отметил высокий уровень взаимодействия между разведывательными органами, которого удалось достичь в ходе учения.

Как добавил Астафьев, учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. "Поиск-2017" проводилось в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" КСОР ОДКБ.
07.10.2017
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