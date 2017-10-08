"Гордость Путина": немецкие СМИ оценили возможности "Белого лебедя"
|
|
Российский «Белый лебедь» не дает покоя американским экспертам 12:29 21/04/2017 Поделиться 2005 год. Президент России Владимир Путин держит макет стратегического бомбардировщика Ту-160.
Источник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 значительно превосходит своих западных конкурентов и является настоящей "гордостью" российского президента Владимира Путина, пишет Focus.
Как отмечает издание, Ту-160, вес которого достигает 275 тонн, является самым тяжелым боевым самолетом в мире. При этом благодаря своей элегантной форме и специальной белой окраске он получил название "Белый лебедь".
Российский бомбардировщик зачастую сравнивают с американским B1-B, который, тем не менее, уступает "Белому лебедю" сразу по нескольким параметрам. Так, Ту-160 может развивать большую скорость и совершать перелеты на более длинные дистанции. Кроме того, он способен нести на борту вооружения с ядерной боевой частью, подчеркивает автор статьи.
Свой первый боевой вылет "Белый лебедь" совершил в ноябре 2015 года, в рамках операции российских ВКС в Сирии. Удары наносились крылатыми ракетами Х-555и Х-101 по объектам ИГ*.
Сейчас на вооружении России состоят 16 бомбардировщиков Ту-160. В Минобороны объявили, что в дальнейшем будут построены дополнительные 50 модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.
*Террористическая организация, запрещенная в России
|
08.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.08.2017 Дальность полета ракетоносца Ту-160М2 с новым двигателем будет увеличена
06.04.2016 Возмездие без дозаправки
19.01.2016 Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
02.12.2015 Дебют в сирийском небе
15.12.2014 Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
18.06.2012 На дальнюю перспективу
26.07.2017 Самый искусный МАКС
18.05.2017 Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего