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"Гордость Путина": немецкие СМИ оценили возможности "Белого лебедя"

09.10.2017 РИА Новости 838 0
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Владимир Путин
Российский «Белый лебедь» не дает покоя американским экспертам 12:29 21/04/2017 Поделиться 2005 год. Президент России Владимир Путин держит макет стратегического бомбардировщика Ту-160.
Источник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 значительно превосходит своих западных конкурентов и является настоящей "гордостью" российского президента Владимира Путина, пишет Focus.

Как отмечает издание, Ту-160, вес которого достигает 275 тонн, является самым тяжелым боевым самолетом в мире. При этом благодаря своей элегантной форме и специальной белой окраске он получил название "Белый лебедь".

Российский бомбардировщик зачастую сравнивают с американским B1-B, который, тем не менее, уступает "Белому лебедю" сразу по нескольким параметрам. Так, Ту-160 может развивать большую скорость и совершать перелеты на более длинные дистанции. Кроме того, он способен нести на борту вооружения с ядерной боевой частью, подчеркивает автор статьи.

Свой первый боевой вылет "Белый лебедь" совершил в ноябре 2015 года, в рамках операции российских ВКС в Сирии. Удары наносились крылатыми ракетами Х-555и Х-101 по объектам ИГ*.

Сейчас на вооружении России состоят 16 бомбардировщиков Ту-160. В Минобороны объявили, что в дальнейшем будут построены дополнительные 50 модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.

*Террористическая организация, запрещенная в России
08.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
США
Продукция
Ту-160
Х-101
Х-555
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

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