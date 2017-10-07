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В Подмосковье прошли учебные стрельбы артиллеристов ЗВО

09.10.2017 РИА Новости 146 0
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Самоходная артиллерийская установка Мста-С
Самоходная артиллерийская установка Мста-С.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы из систем залпового огня "Град" и самоходных установок новейшей модификации 2С19М2 "Мста-С" на полигоне Головеньки в Московской области, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Артиллеристы отработали поражение различных целей на дальности до 20 километров, выполнив по 30 огневых задач, в том числе ведение заградительного и сосредоточенного огня, а также противоогневые маневры со сменой и маскировкой позиций", - сказал он журналистам.

Как сообщил Мугинов, целями для артиллерии стали полноразмерные макеты танков и бронетранспортеров условного противника. В боевых стрельбах приняли участие около 600 военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.
07.10.2017
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