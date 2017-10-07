Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии после операции в Идлибе



ВС Турции.

Источник: AP Photo, Oded Balilty ВС Турции.Источник: AP Photo, Oded Balilty

Президент Турции в эфире NTV заявил, что не допустит образования на границе с Сирией террористического коридора

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Турция продолжит действовать в Сирии после завершения операции по установлению безопасности в зоне деэскалации в Идлибе, чтобы не допустить появления "террористического коридора на границе". Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления перед главами муниципалитетов в провинции Афьнкарахисар, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Мы не допустим того, чтобы вдоль нашей границы с Сирией образовался террористический коридор, - подчеркнул он. - После операции в Идлибе мы продолжим предпринимать шаги в этом направлении".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT сказал, что Турция готова в случае необходимости провести операцию против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) в кантоне Африн на севере Сирии.

На протяжении нескольких месяцев Анкара перебрасывает на границу с Сирией военную технику, в том числе гаубицы и танки. В конце июня газета Trkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в кантоне Африн. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.

Анкара считает, что СНС, как и партия "Демократический союз", - сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.