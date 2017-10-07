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Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии после операции в Идлибе

09.10.2017 ТАСС 162 0
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ВС Турции
ВС Турции.
Источник: AP Photo, Oded Balilty

Президент Турции в эфире NTV заявил, что не допустит образования на границе с Сирией террористического коридора

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Турция продолжит действовать в Сирии после завершения операции по установлению безопасности в зоне деэскалации в Идлибе, чтобы не допустить появления "террористического коридора на границе". Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления перед главами муниципалитетов в провинции Афьнкарахисар, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Мы не допустим того, чтобы вдоль нашей границы с Сирией образовался террористический коридор, - подчеркнул он. - После операции в Идлибе мы продолжим предпринимать шаги в этом направлении".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT сказал, что Турция готова в случае необходимости провести операцию против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) в кантоне Африн на севере Сирии.

На протяжении нескольких месяцев Анкара перебрасывает на границу с Сирией военную технику, в том числе гаубицы и танки. В конце июня газета Trkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в кантоне Африн. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.

Анкара считает, что СНС, как и партия "Демократический союз", - сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп

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