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Под Курском зенитчики ЗВО уничтожили цели "противника" из ЗРС "Тор-М1-2У"

09.10.2017 РИА Новости 214 0
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Боевые машины 9А331МУ
Выполненные на гусеничном шасси ГМ-5955.15-01 боевые машины 9А331МУ самоходного зенитного ракетного комплекса 9К331МУ «Тор-М2У» («Тор-М1-2У»). Алабино, июнь 2015 года.
Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зенитчики Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской области, уничтожили высотные баллистические цели "противника" на полигоне "Капустин Яр" в ходе планового полевого выхода, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

"По задаче учения личный состав подразделений ЗРС "Тор-М1-2У" выдвинулся в назначенные позиционные районы и провел практические пуски ракет по различным целям. Кроме того, расчеты отработали задачи по захвату целей сходу и ведение стрельбы на марше в движении, в условиях постановки сильных радиолокационных помех", - сказал он.

Как отметил Мугинов, в плановом полевом выходе задействованы свыше одной тысячи военнослужащих и более 400 единиц вооружения, военной и специальной техники. Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа "Саман".

Начальник пресс-службы сообщил, что полевой выход подразделений противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии ЗВО стартовал первого октября и продлится в течение месяца. В ходе выполнения учебно-боевых задач стрельбы и пуски ракет выполнят расчеты комплексов "Тор-М1-2У", "Стрела-10", "Оса", "Тунгуска", "Шилка" из числа вновь сформированных подразделений ПВО армии.
07.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Стрела-10
Тор-М1
Тунгуска
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК

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