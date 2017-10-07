Су-30СМ Черноморского флота на учениях нанесли удар по судну "противника"



Многоцелевые истребители Су-30СМ.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Многоцелевые истребители Су-30СМ.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многофункциональные истребители СУ-30СМ морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря отработали нанесение бомбового удара по морской цели, в качестве которой было использовано малоразмерное судно-мишень, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"В соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне в акватории Черного моря многофункциональные истребители СУ-30СМ Морской авиации ЧФ отработали нанесение бомбового удара по морской цели, в качестве которой было использовано малоразмерное судно-мишень, что в значительной степени усложнило задачу его поражения", - сказал Трухачев.

По его словам, летчики морской авиации в сложных погодных условиях успешно справились с задачей уничтожения условного противника. Результаты прямых попаданий подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов.

Как добавил Трухачев, для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного для плавания района было привлечено более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации и ПВО ЧФ.