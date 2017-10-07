Су-30СМ Черноморского флота на учениях нанесли удар по судну "противника"
|
|
Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многофункциональные истребители СУ-30СМ морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря отработали нанесение бомбового удара по морской цели, в качестве которой было использовано малоразмерное судно-мишень, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"В соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне в акватории Черного моря многофункциональные истребители СУ-30СМ Морской авиации ЧФ отработали нанесение бомбового удара по морской цели, в качестве которой было использовано малоразмерное судно-мишень, что в значительной степени усложнило задачу его поражения", - сказал Трухачев.
По его словам, летчики морской авиации в сложных погодных условиях успешно справились с задачей уничтожения условного противника. Результаты прямых попаданий подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов.
Как добавил Трухачев, для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного для плавания района было привлечено более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации и ПВО ЧФ.
|
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.09.2017 Береговой комплекс Черноморского флота "Утес" на учениях выполнил пуск двух крылатых ракет
21.08.2017 Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
20.01.2017 Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
09.12.2016 Как "Криптоны" смогут прикрыть Заполярье
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности