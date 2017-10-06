Расходы на оборону в России могут обойтись в 3 трлн рублей



Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Правительство предложило увеличить общие расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд рублей — до 3,05 трлн рублей (3,3% ВВП). Это следует из проекта поправок в бюджет, внесенных в Госдуму.

Рост расходов приходится на закрытую часть. Расходы на все остальные направления, включая социальную политику, образование и здравоохранение, планируется сократить на 54 млрд рублей.

Как напоминает РБК, год назад, когда Минфин представлял трехлетнюю программу бюджетной консолидации, расходы по разделу «Национальная оборона» на 2017 год планировались на уровне 2,84 трлн рублей — на четверть ниже, чем в 2016-м. Но сначала летом правительство увеличило военный бюджет на 40 млрд рублей, а теперь предлагает добавить еще 180 млрд рублей.

Последний раз оборонные траты федерального бюджета были ниже уровня в 3 трлн рублей в 2014 году. В 2015 году они выросли до 3,2 трлн рублей, а в прошлом году — до рекордных 3,78 трлн. При этом около 800 млрд рублей в 2016 году пришлись на разовую статью — досрочное погашение банковских кредитов ОПК, взятых под гарантии правительства в рамках гособоронзаказа. Без учета этих выплат расходы на национальную оборону в прошлом году не превысили бы 3 трлн рублей.

Дополнительные ассигнования 2017 года по оборонному разделу почти на 100% сосредоточены в подразделе «Вооруженные силы», на них будет потрачено 2,3 трлн рублей по итогам года. Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин считает, что это могут быть дополнительные средства на гособоронзаказ. С ним согласен главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, но он не исключил, что причиной могла быть и операция в Сирии.

Осенними поправками правительство увеличивает расходную часть бюджета на 125,7 млрд рублей. «Но основная часть этих средств распределяется по закрытым статьям федерального бюджета. И мы не знаем, на что именно пойдут эти деньги», — сказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, справедливоросс Александр Ремезков в комментарии, распространенном его помощниками.

Наряду с разделом «Национальная оборона» наиболее заметно возрастают ассигнования на средства массовой информации (на 3 млрд рублей) и межбюджетные трансферты (на 37 млрд рублей). Расходы на социальную политику предлагается сократить на 49,6 млрд рублей, здравоохранение — на 5,3 млрд рублей, образование — на 10,2 млрд рублей, охрану окружающей среды — на 3,1 млрд рублей, ЖКХ — на 9 млрд рублей. Общие расходы федерального бюджета в 2017 году, по оценке правительства, составят 17,007 трлн рублей, а дефицит бюджета — 2,5% ВВП.

11 октября депутаты обсудят проект бюджета с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и главой Минфина Антоном Силуановым.