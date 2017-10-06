Модели инновационных проектов в радиоэлектронике представил "Воентелеком" на форуме в Крыму



ФГУП «Воентелеком». ФГУП «Воентелеком».

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Проекты, способные "подстегнуть" развитие в России цифровой экономики, обсудили профильные специалисты в ходе международного форума "Микроэлектроника-2017" в Алуште (Крым), сообщает в пятницу пресс-служба компании "Воентелеком".

"Основной темой нынешнего форума стало развитие цифровой экономики в России. Участники обсуждали вопросы содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Здесь отметили, что организаторам "удалось создать предпосылки для конструктивного диалога между научным сообществом, производственными объединениями, представителями бизнес-структур микроэлектронного кластера и смежных высокотехнологичных отраслей".

Директор по развитию компании "Воентелеком" Евгений Жилков в ходе форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Создание модели акселерации инновационных проектов в радиоэлектронике", "где поделился опытом и внес предложения по созданию модели управления проектами", сказано в пресс-релизе.

"Воентелеком" один из национальных лидеров - высокотехнологичных предприятий, развивающих "сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему "стартапов", исследовательских коллективов и отраслевых предприятий.