Модели инновационных проектов в радиоэлектронике представил "Воентелеком" на форуме в Крыму
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ФГУП «Воентелеком».
Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Проекты, способные "подстегнуть" развитие в России цифровой экономики, обсудили профильные специалисты в ходе международного форума "Микроэлектроника-2017" в Алуште (Крым), сообщает в пятницу пресс-служба компании "Воентелеком".
"Основной темой нынешнего форума стало развитие цифровой экономики в России. Участники обсуждали вопросы содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".
Здесь отметили, что организаторам "удалось создать предпосылки для конструктивного диалога между научным сообществом, производственными объединениями, представителями бизнес-структур микроэлектронного кластера и смежных высокотехнологичных отраслей".
Директор по развитию компании "Воентелеком" Евгений Жилков в ходе форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Создание модели акселерации инновационных проектов в радиоэлектронике", "где поделился опытом и внес предложения по созданию модели управления проектами", сказано в пресс-релизе.
"Воентелеком" один из национальных лидеров - высокотехнологичных предприятий, развивающих "сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему "стартапов", исследовательских коллективов и отраслевых предприятий.
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06.10.2017
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