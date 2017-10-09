Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России



Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Еще одна ближневосточная страна может стать очередным обладателем зенитной ракетной системы С-400. США уже обеспокоены таким вниманием их союзников к российскому "Триумфу"

Состоявшиеся 5 октября в Кремле переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда придали импульс развитию отношений между Москвой и Эр-Риядом. Лидеры двух стран подтвердили стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество не только в области экономики, но и в военно-технической сфере.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Так, в ходе первого в истории визита саудовского короля в Россию стало известно о намерении ближневосточной страны приобрести российскую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по-натовски — "Ворчун"). Ожидается, что более подробные параметры сделки будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая запланирована на конец октября.

Слово короля

Как рассказал ТАСС заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, интерес к российскому "Триумфу" — совокупность двух основных факторов. Первый, по мнению эксперта, заключается в успехах России в проведении сирийской кампании, и что страна стала "очень серьезным игроком на Ближнем и Среднем Востоке".

И то, что спустя время король приезжает и что-то обещает купить. Но тут ключевое слово — обещает. Это, конечно, серьезный прогресс

Константин Макиенко

заместитель директора ЦАСТ

Когда говорят, что Россия повысила конкурентоспособность своего оружия, рассуждает эксперт, "это не только потому, что оно там было продемонстрировано, испытано, вычищены некоторые недостатки, но и в принципе Россия стала очень серьезным игроком, которого нельзя игнорировать".

Второй фактор, по мнению Макиенко, это то, что у самих саудитов внешнеполитическая и внутриполитическая ситуация не очень хорошая. "Во внешней политике они сами себе насоздавали врагов. В связи с падением цен на нефть у них с экономикой все не очень здорово, а жить они привыкли очень хорошо", — говорит он.

Американские системы Patriot в Саудовской Аравии стоят с 1990-х годов. Саудиты постоянно — каждые три-четыре года — крупные контракты размещают в США. Они в избыточном количестве покупают оружие. В реальности они покупают не оружие (оно в значительной степени уходит сразу на базы хранения и на стоянки), у них даже персонала столько нет, чтоб это все эксплуатировать… Они покупают гарантии безопасности

Константин Макиенко

заместитель директора ЦАСТ

Patriot Advanced Capability-3. Источник: © REUTERS/Toru Hanai

Такого же мнения придерживается и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он уточняет, что у нас нет успешного сотрудничества в военно-технической сфере с Саудовской Аравией. "Несколько лет назад саудиты тоже обещали крупные контракты, мотивируя их тем, что Россия должна заморозить контракт на поставку в Иран С-300. Мы помним, что контракт был заморожен, а саудиты с нами оружейных сделок так и не заключили", — говорит он.

Сейчас мы имеем ситуацию, когда интерес к закупкам российского оружия был проговорен на встрече между королем Саудовской Аравии и президентом РФ. Исходим из того, что королевское слово чего-то стоит, и это не окажется не более чем декларацией о намерениях. Исходя из этого делаем вывод, что страна реально проявила интерес

Игорь Коротченко

главный редактор журнала "Национальная оборона"

По его мнению, когда в конце месяца состоятся соответствующие переговоры, на которых будут обсуждать и комплектацию, и количество систем, и ценовые вопросы, только тогда можно будет говорить о твердом контракте на покупку С-400. "И когда он будет подписан, саудиты, на мой взгляд, должны обеспечить 100% авансирование платежа, и тогда мы реально говорим, что контракт заключен и начал действовать", — говорит Коротченко.

С-400 — это реально лучшее, что есть сегодня на международном рынке дальнобойных систем ПВО. Других аналогов просто нет. Тот же самый американский Patriot даже в новейшей версии PAC-3 по своим тактико-техническим характеристикам уступает С-400. Это важный фактор и, думаю, главный

Игорь Коротченко

главный редактор журнала "Национальная оборона"

Ближневосточный престиж

Официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза не стала скрывать, что США тревожит интерес их союзников к приобретению российской системы С-400. "Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз", — отметила она.

Балданза также сочла необходимым указать, что "США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок".

Саудиты сейчас пытаются наладить сотрудничество с Россией, потому что видят, что она имеет большой вес в ближневосточном регионе, считает генерал полковник Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем. Генерал также подчеркивает, что о преимуществах нашего оружия Эр-Рияд прекрасно осведомлен.

Они хотят иметь такие оборонные системы, как С-400, так как данные комплексы ПВО являются мощным сдерживающим фактором для тех, кто хочет совершить акт агрессии

Леонид Ивашов

президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник

Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Источник: Виталий Невар/ТАСС

Кстати, примерно такая же реакция последовала от Пентагона, когда в прошлом месяце стало известно, что другой ключевой союзник США — Турция — внесла России задаток за С-400. "Мы довели до сведения турецких официальных лиц, что испытываем беспокойство относительно потенциального приобретения С-400", — заявил 12 сентября официальный представитель Пентагона Джонни Майкл.

Он повторил позицию Вашингтона в дискуссиях с Анкарой по вопросам закупок вооружений у стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, в частности, России: их невозможно совместить с натовскими. "Наилучшим вариантом защиты Турции от различных угроз в ее регионе остается совместимая с НАТО система ПРО", — указал Майкл.

В июле 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с журналистами, которые поинтересовались, одобряет ли он планы Турции относительно приобретения С-400, был вынужден признать: "Это суверенное решение [Анкары]".

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона", сегодня для любой крупной страны, которая "имеет амбиции (а Саудовская Аравия имеет такие), наличие С-400 — это вопрос военно-политического престижа".

Саудиты понимают, чтобы выстраивать нормальные взаимоотношения с Россией, нужно заключить достаточно крупный и значимый оружейный контракт. И если он будет заключен, это объективно будет способствовать сближению позиций в области внешней и оборонной политики

Поэтому данный контракт, как считают в Эр-Рияде, может послужить таким мостиком сближения позиций и прекрасным дополнением к тому пакету экономических соглашений, которые обсуждались в ходе встречи Путина с саудовским королем

Игорь Коротченко

главный редактор журнала "Национальная оборона"

Ранее контракты на поставку российских систем были заключены с Турцией и Китаем, в настоящее время готовится к подписанию контракт на поставку "Триумфов" в Индию (межправительственное соглашение было подписано в 2016 году). Если Москве и Эр-Рияду удастся прийти к соглашению, то Саудовская Аравия станет очередным обладателем этой зенитной ракетной системы.

"И сейчас, как никогда, мы близки к этой сделке. Но пока история такая, что до сих пор мы ничего не покупали. С другой стороны, Турция у нас тоже мало что покупала до сих пор, а тут вон какая сразу сделка", — резюмирует заместитель директора ЦАСТ Константин Макиенко.

Роман Азанов