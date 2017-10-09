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Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО

09.10.2017 РИА Новости 345 1
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THAAD
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD.
Источник: © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в Twitter продажу США Саудовской Аравии комплексов THAAD.

Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особ. после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова.

- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 октября 2017 г.

Ранее стало известно, что Госдеп одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы ПРО THAAD. Общая стоимость контракта, включая плату за сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования составляет 15 миллиардов долларов. США обязуются поставить 44 пусковые установки с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семь радаров.

С точки зрения сенатора, подобную сделку можно объяснить рефлексом "собаки Павлова" со стороны Вашингтона в связи с продажей Турции российских С-400.

"Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Рияду систем ПВО на 15 миллиардов. Испугались наших С-400, особенно после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова", - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Эр-Рияд договорился с Москвой о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
THAAD
С-400 Триумф

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8156
№1
09.10.2017 18:52
Цитата
"Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Рияду систем ПВО на 15 миллиардов. Испугались наших С-400, особенно после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова", - написал Пушков в своем Twitter.
А Пушков не думал, что возможно весь смысл "намерений" Эр-Рияда купить С-400 был в том, чтобы подтолкнуть США к одобрению, которое затянулось и могло даже не состояться? Т.е. С-400 может и не нужен был всерьёз с самого начала. Ведь Саудовская Аравия уже довольно давно знаменита тем, что лишь говорит о намерениях, то с целью чтобы не продавали оружие Ирану, теперь вот с целью одобрения продажи THAAD. А на на волне покупки турками С-400 подобное намерение прозвучало особенно пугающе для штатов. Посмотрим, купит ли на самом деле С-400 Саудовская Аравия. Что-то я не уверен. Это всё же не калши купить, а тем более их производство (производство С-400 вряд ли продадут, может только "отвёрточную" сборку). Ну да, может американцы и испугались, но нам-то чем это хорошо? С-400 ведь не купили пока что.
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Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
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