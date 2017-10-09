Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО

Враг 8156

№1 09.10.2017 18:52 Цитата "Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Рияду систем ПВО на 15 миллиардов. Испугались наших С-400, особенно после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова", - написал Пушков в своем Twitter. А Пушков не думал, что возможно весь смысл "намерений" Эр-Рияда купить С-400 был в том, чтобы подтолкнуть США к одобрению, которое затянулось и могло даже не состояться? Т.е. С-400 может и не нужен был всерьёз с самого начала. Ведь Саудовская Аравия уже довольно давно знаменита тем, что лишь говорит о намерениях, то с целью чтобы не продавали оружие Ирану, теперь вот с целью одобрения продажи THAAD. А на на волне покупки турками С-400 подобное намерение прозвучало особенно пугающе для штатов. Посмотрим, купит ли на самом деле С-400 Саудовская Аравия. Что-то я не уверен. Это всё же не калши купить, а тем более их производство (производство С-400 вряд ли продадут, может только "отвёрточную" сборку). Ну да, может американцы и испугались, но нам-то чем это хорошо? С-400 ведь не купили пока что. А Пушков не думал, что возможно весь смысл "намерений" Эр-Рияда купить С-400 был в том, чтобы подтолкнуть США к одобрению, которое затянулось и могло даже не состояться? Т.е. С-400 может и не нужен был всерьёз с самого начала. Ведь Саудовская Аравия уже довольно давно знаменита тем, что лишь говорит о намерениях, то с целью чтобы не продавали оружие Ирану, теперь вот с целью одобрения продажи THAAD. А на на волне покупки турками С-400 подобное намерение прозвучало особенно пугающе для штатов. Посмотрим, купит ли на самом деле С-400 Саудовская Аравия. Что-то я не уверен. Это всё же не калши купить, а тем более их производство (производство С-400 вряд ли продадут, может только "отвёрточную" сборку). Ну да, может американцы и испугались, но нам-то чем это хорошо? С-400 ведь не купили пока что.