Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии системы ПРО на $15 миллиардов
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Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD.
Источник: © AP Photo / U.S. Force Korea
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Госдепартамент одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.
Общая стоимость контракта с учетом затрат на сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования составит 15 миллиардов долларов.
Контракт предполагает поставку 44 пусковых установок с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семи радаров.
"Эта продажа способствует национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам, а также поддерживает долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом иранских и других региональных угроз", - говорится в сообщении.
THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Производит комплексы американская компания Lockheed Martin Space Systems Corporation. К работам также будет привлечена компания Raytheon Corporation.
Накануне СМИ сообщали, что Эр-Рияд согласился приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Это новейшая система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия.
Вскоре после этого в Пентагоне выразили обеспокоенность из-за планов Саудовской Аравии по закупке С-400. "Мы подчеркиваем важность поддержания оперативной совместимости с американскими и региональными системами при закупках любых крупных оборонных систем для обеспечения оперативной совместимости против общих угроз", - заявили в Пентагоне.
Ранее в этом году США и Саудовская Аравия договорились о закупке американского вооружения на сумму более 100 миллиардов долларов.
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06.10.2017
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