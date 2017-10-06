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Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии системы ПРО на $15 миллиардов

09.10.2017 РИА Новости 245 0
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THAAD
Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD.
Источник: © AP Photo / U.S. Force Korea

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Госдепартамент одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

Общая стоимость контракта с учетом затрат на сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования составит 15 миллиардов долларов.

Контракт предполагает поставку 44 пусковых установок с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семи радаров.

"Эта продажа способствует национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам, а также поддерживает долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом иранских и других региональных угроз", - говорится в сообщении.

THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Производит комплексы американская компания Lockheed Martin Space Systems Corporation. К работам также будет привлечена компания Raytheon Corporation.

Накануне СМИ сообщали, что Эр-Рияд согласился приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Это новейшая система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия.

Вскоре после этого в Пентагоне выразили обеспокоенность из-за планов Саудовской Аравии по закупке С-400. "Мы подчеркиваем важность поддержания оперативной совместимости с американскими и региональными системами при закупках любых крупных оборонных систем для обеспечения оперативной совместимости против общих угроз", - заявили в Пентагоне.

Ранее в этом году США и Саудовская Аравия договорились о закупке американского вооружения на сумму более 100 миллиардов долларов.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
THAAD
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon

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