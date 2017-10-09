Названа вероятная причина третьей мировой войны
|
|
Гиперзвуковой аппарат HSTDV (Hypersonic Test Demonstration Vehicle).
Источник: INDIAN Defence & Aerospace News
Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать крупный конфликт, в частности третью мировую войну. На доклад экспертов обратило внимание Motherboard.
Гиперзвуковые ракеты, говорится в исследовании, способны перемещаться со скоростью более пяти тысяч километров в час, в результате чего имеющиеся системы ПРО не смогут вовремя среагировать на них.
Над гиперзвуковым оружием работают в США, Китае и России, технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. RAND Corporation предлагает первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В центре полагают, что технология может распространиться менее чем за 10 лет.
В сентябре вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (город Форт-Уэрт, штат Техас, США), заявил, что "Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции".
|
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.10.2017 Пшик!
11.09.2017 Триллион на триаду
07.09.2017 Америка против России: когда гиперзвуковое оружие изменит способы ведения войны? (The National Interest, США)
20.07.2017 Наследник "Ульяновска". Каким будет новый российский авианесущий крейсер
09.06.2017 Авиаразведка освоит гиперзвук
07.06.2017 "Премьер" дальнего видения
05.06.2017 Беспилотные заправщики спасут авианосцы США
06.02.2017 THAAD-ER против российских и китайских "гиперзвуков"
|
АлександрА
1957
|
№1
09.10.2017 10:19
Если Boeing хотя бы испытал экспериментальный ГЛА X-51A Waverider - наилучшее достижение которого 210 секунд полёта 1 Мая 2013 года с последующим разрушением (программа 3-го испытательного полёта, состоявшегося 1 мая 2013 года не была завершена. С тех пор испытаний не было), то у Lockheed Martin что есть в технологическом загашнике? Ровным счётом Н И Ч Е ГО.
Если на пороге чего и находится Lockheed Martin, так это на пороге получения миллиарда долларов на постройку прототипа пресловутого SR-72.
Не стоит вестись на этот хайп-проект, господа.
|
+1Сообщить модератору
|
просто экспл
3795
|
№2
09.10.2017 10:30
Цитата, АлександрА сообщ. №1
Если Boeing хотя бы испытал экспериментальный ГЛА X-51A Waverider - наилучшее достижение которого 210 секунд полёта 1 Мая 2013 года с последующим разрушением (программа 3-го испытательного полёта, состоявшегося 1 мая 2013 года не была завершена.но 210 секунд полета на гиперзвуковой скорости очень бы даже хватило для ПКР .
хотя матрасы конечно хотели другого .
|
0Сообщить модератору