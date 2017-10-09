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Названа вероятная причина третьей мировой войны

09.10.2017 Lenta.ru 880 2
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Аппарат HSTDV
Гиперзвуковой аппарат HSTDV (Hypersonic Test Demonstration Vehicle).
Источник: INDIAN Defence & Aerospace News

Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать крупный конфликт, в частности третью мировую войну. На доклад экспертов обратило внимание Motherboard.

Гиперзвуковые ракеты, говорится в исследовании, способны перемещаться со скоростью более пяти тысяч километров в час, в результате чего имеющиеся системы ПРО не смогут вовремя среагировать на них.

Над гиперзвуковым оружием работают в США, Китае и России, технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. RAND Corporation предлагает первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В центре полагают, что технология может распространиться менее чем за 10 лет.

В сентябре вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (город Форт-Уэрт, штат Техас, США), заявил, что "Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции".
06.10.2017
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Страны
Австpалия
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RO
АлександрА
1957
№1
09.10.2017 10:19
Если Boeing хотя бы испытал экспериментальный ГЛА X-51A Waverider - наилучшее достижение которого 210 секунд полёта 1 Мая 2013 года с последующим разрушением (программа 3-го испытательного полёта, состоявшегося 1 мая 2013 года не была завершена. С тех пор испытаний не было), то у  Lockheed Martin что есть в технологическом загашнике? Ровным счётом Н И Ч Е ГО.

Если на пороге чего и находится Lockheed Martin, так это на пороге получения миллиарда долларов на постройку прототипа пресловутого SR-72.

Не стоит вестись на этот хайп-проект, господа.
+1
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RU
просто экспл
3795
№2
09.10.2017 10:30
Цитата, АлександрА сообщ. №1
Если Boeing хотя бы испытал экспериментальный ГЛА X-51A Waverider - наилучшее достижение которого 210 секунд полёта 1 Мая 2013 года с последующим разрушением (программа 3-го испытательного полёта, состоявшегося 1 мая 2013 года не была завершена.
но 210 секунд полета на гиперзвуковой скорости очень бы даже хватило для ПКР .
хотя матрасы конечно хотели другого .
0
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