Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик



Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов".

Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/ Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов".Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/

Самара. 6 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Работа над созданием двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) идет успешно, сообщил управляющий директор ПАО "Кузнецов" ( входит в ОДК) Сергей Павлинич.

"Идет плановая работа, есть сроки и графики, там все идёт по плану", - сказал журналистам С.Павлинич в ходе посещения предприятия, отвевая на вопрос "Интерфакса".

На авиасалоне "МАКС 2017" в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), что эскиз двигателя для ПАК ДА готов.

"Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на этапе разработки рабоче-конструкторской документации", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ОДК.

Согласно годовому отчету ОДК за 2016 год, корпорация в интересах "Туполева" создает маршевой двигатель силовой установки. В документе упоминается "изделие 80" ( ПАК ДА - согласно открытым данным).