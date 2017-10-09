Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
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Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов".
Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/
Самара. 6 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Работа над созданием двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) идет успешно, сообщил управляющий директор ПАО "Кузнецов" ( входит в ОДК) Сергей Павлинич.
"Идет плановая работа, есть сроки и графики, там все идёт по плану", - сказал журналистам С.Павлинич в ходе посещения предприятия, отвевая на вопрос "Интерфакса".
На авиасалоне "МАКС 2017" в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), что эскиз двигателя для ПАК ДА готов.
"Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на этапе разработки рабоче-конструкторской документации", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ОДК.
Согласно годовому отчету ОДК за 2016 год, корпорация в интересах "Туполева" создает маршевой двигатель силовой установки. В документе упоминается "изделие 80" ( ПАК ДА - согласно открытым данным).
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06.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Враг
8156
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№1
09.10.2017 18:43
Фигасе возможный вид ПАК ДА! Да это по сути всё тот же сверхзвуковой Ту-160 в котором лишь слегка уменьшили ЭПР. А должен ведь быть дозвуковой стелс и больше похожий на B-2 или X-47B.
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beka1
1187
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№3
09.10.2017 20:44
Враг, ну Вы что вчера на свет родились!? Девочки-референты лепят первое же изображение, которое они видят на экране монитора после того как наберут ,,стратегический бомбардировщик,, и не важно что они работают в ОАО ,,Кузнецов,,
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