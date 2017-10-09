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Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик

09.10.2017 Интерфакс-АВН 784 3
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Возможный вид ПАК ДА
Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов".
Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/

Самара. 6 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Работа над созданием двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) идет успешно, сообщил управляющий директор ПАО "Кузнецов" ( входит в ОДК) Сергей Павлинич.

"Идет плановая работа, есть сроки и графики, там все идёт по плану", - сказал журналистам С.Павлинич в ходе посещения предприятия, отвевая на вопрос "Интерфакса".

На авиасалоне "МАКС 2017" в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), что эскиз двигателя для ПАК ДА готов.

"Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на этапе разработки рабоче-конструкторской документации", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ОДК.

Согласно годовому отчету ОДК за 2016 год, корпорация в интересах "Туполева" создает маршевой двигатель силовой установки. В документе упоминается "изделие 80" ( ПАК ДА - согласно открытым данным).
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Компании
ОДК УК
Туполев
Проекты
МАКС-20XX
ПАК ДА

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Враг
8156
№1
09.10.2017 18:43
Фигасе возможный вид ПАК ДА! Да это по сути всё тот же сверхзвуковой Ту-160 в котором лишь слегка уменьшили ЭПР. А должен ведь быть дозвуковой стелс и больше похожий на B-2 или X-47B.
0
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RU
chainik
61
№2
09.10.2017 20:14
А как идет работа по НК-23Д???
-1
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RU
beka1
1187
№3
09.10.2017 20:44
Враг, ну Вы что вчера на свет родились!? Девочки-референты лепят первое же изображение, которое они видят на экране монитора после того как наберут ,,стратегический бомбардировщик,, и не важно что они работают в ОАО ,,Кузнецов,,
+1
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