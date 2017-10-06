ОСК завершила испытания фрегата "Адмирал Макаров и ремонт АПЛ "Орел"
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Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров".
Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Кроме того, ОСК передала Тихоокеанскому флоту новый корвет "Совершенный" и провела сервисное обслуживание кораблей и судов
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила государственные испытания сторожевого корабля "Адмирал Макаров" и ремонт атомной подлодки "Орел". Об этом заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
"Объединенная судостроительная корпорация завершила государственные испытания фрегата "Адмирал Макаров" и ремонт атомной подводной лодки Северного флота "Орел", - сказал Шойгу на совещании в военном ведомстве. Кроме того, ОСК передала Тихоокеанскому флоту новый корвет "Совершенный" и провела сервисное обслуживание кораблей и судов, участвовавших в главном военно-морском параде и учениях "Запад-2017".
"В число приоритетов российской военной политики входит укрепление мощи Военно-морского флота. С этой целью ежегодно в его состав вводятся современные корабли и суда, ремонтируются и модернизируются имеющиеся", - добавил министр.
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06.10.2017
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