Шойгу: "Туполев" повышает исправность ракетоносцев Ту-160 и Ту-95
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Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Источник: oko-planet.su.
Министр обороны отметил, что предприятия планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Туполев" планово повышает исправность стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 в рамках гособоронзаказа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Первым рассмотрим ход работ по повышению исправности самолетов Ту-160 и Ту-95. Отмечу, что в настоящее время компания "Туполев" и предприятия кооперации планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами", - сказал Шойгу на совещании в военном ведомстве. По его словам, набранные темпы необходимо сохранять, не снижая качества работ.
"Сегодня обсудим, что сделано за месяц, а также меры, которые позволят предприятиям оборонно-промышленного комплекса гарантированно и в срок выполнить взятые обязательства", - добавил Шойгу.
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06.10.2017
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