Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу: "Туполев" повышает исправность ракетоносцев Ту-160 и Ту-95

09.10.2017 ТАСС 391 0
0
Понравилась новость?
 +4
Tu-160_Tu-95
Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Источник: oko-planet.su.

Министр обороны отметил, что предприятия планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Туполев" планово повышает исправность стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 в рамках гособоронзаказа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Первым рассмотрим ход работ по повышению исправности самолетов Ту-160 и Ту-95. Отмечу, что в настоящее время компания "Туполев" и предприятия кооперации планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами", - сказал Шойгу на совещании в военном ведомстве. По его словам, набранные темпы необходимо сохранять, не снижая качества работ.

"Сегодня обсудим, что сделано за месяц, а также меры, которые позволят предприятиям оборонно-промышленного комплекса гарантированно и в срок выполнить взятые обязательства", - добавил Шойгу.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы