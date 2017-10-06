Шойгу: "Туполев" повышает исправность ракетоносцев Ту-160 и Ту-95



Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Источник: oko-planet.su. Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Источник: oko-planet.su.

Министр обороны отметил, что предприятия планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Туполев" планово повышает исправность стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 в рамках гособоронзаказа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Первым рассмотрим ход работ по повышению исправности самолетов Ту-160 и Ту-95. Отмечу, что в настоящее время компания "Туполев" и предприятия кооперации планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами", - сказал Шойгу на совещании в военном ведомстве. По его словам, набранные темпы необходимо сохранять, не снижая качества работ.

"Сегодня обсудим, что сделано за месяц, а также меры, которые позволят предприятиям оборонно-промышленного комплекса гарантированно и в срок выполнить взятые обязательства", - добавил Шойгу.