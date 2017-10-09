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Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"

09.10.2017 РИА Новости 1241 1
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Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время очередного селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной страны. 6 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра", где будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, сообщил в пятницу на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Хочу сказать о том, что министерство обороны по поручению президента РФ начало работу по созданию военного инновационного технополиса "Эра". Реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований", - сказал Шойгу.

По его словам, "в технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах".

"Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК. Это позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения", - подчеркнул министр.
06.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Научная рота

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
serzhik
221
№1
09.10.2017 19:51
Лучше бы загрузили перспективными заказами на НИРы и ОКРы ПРОФИЛЬНЫЕ институты, помогли бы таким образом, сохранить целые научные школы и направыления.
+2
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