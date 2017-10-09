Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время очередного селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной страны. 6 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра", где будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, сообщил в пятницу на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Хочу сказать о том, что министерство обороны по поручению президента РФ начало работу по созданию военного инновационного технополиса "Эра". Реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований", - сказал Шойгу.
По его словам, "в технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах".
"Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК. Это позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения", - подчеркнул министр.
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06.10.2017
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