Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"



Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время очередного селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной страны. 6 октября 2017.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время очередного селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной страны. 6 октября 2017.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра", где будут работать молодые ученые и выпускники научных рот, сообщил в пятницу на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Хочу сказать о том, что министерство обороны по поручению президента РФ начало работу по созданию военного инновационного технополиса "Эра". Реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований", - сказал Шойгу.

По его словам, "в технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах".

"Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК. Это позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения", - подчеркнул министр.