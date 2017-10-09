Ядерный беспредел пора прекращать



Китай уверен, что его ракеты DF-31A гарантированно обеспечат ответный удар по любому противнику.

Источник: Фото Reuters Китай уверен, что его ракеты DF-31A гарантированно обеспечат ответный удар по любому противнику.Источник: Фото Reuters

В договоры о сокращении стратегических вооружений следует вовлекать не только РФ и США

Договоры об ограничении и сокращении стратегических вооружений были важнейшей составляющей советско-американских отношений с 1970-х годов. Затем они стали важной темой российско-американских отношений. Но теперь, видимо, эта тема исчерпана.

Можно ли представить себе договор об ограничении стратегических вооружений между США и Великобританией? Разумеется, нет. Подобные договоры подписываются не между союзниками, а между противниками. То, что Россия и США продолжили переговорную традицию СССР и США, с одной стороны, вроде бы, снижало напряженность, с другой стороны, подчеркивало, что никакими партнерами мы не стали. Мы остались противниками. И российско-американские договоры в этом смысле стали своеобразным самосбывающимся прогнозом. Правда, теперь мы снова противники вполне официальные и, вроде бы, можно опять договариваться "с чистой совестью". Но здесь возникли препятствия уже чисто военного характера. Главное из них состоит в том, что США и Россия досокращались уже до той стадии, когда любые дальнейшие сокращения не могут быть двусторонними. В них необходимо вовлекать все остальные ядерные державы, к чему те отнюдь не рвутся. Тем более что здесь еще возникает проблема "официальных" и "неофициальных" ядерных держав.

СТРАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ

Пять "официальных" ядерных держав (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) демонстрируют полное единство в том, что хотят навечно сохранить свою монополию на эту "официальность". Что выглядит уже откровенно глупо, ведь ядерное оружие еще у четырех "неофициальных" ядерных держав является свершившимся фактом, игнорирование которого сродни психическому заболеванию. Совсем сюрреалистической ситуация становится из-за того, что трем "неофициальным" (Израилю, Индии и Пакистану) все простили и де-факто разрешили, а четвертую (КНДР) запрессовали санкциями (об этом речь шла в статье "Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты", "НВО" от 18. 08. 2017).

В итоге получается, что всего лишь девять ядерных держав де-факто делятся на четыре условные категории: "главные официальные" (США и Россия), "простые официальные" (Великобритания, Франция, Китай), "прощенные неофициальные" (Израиль, Индия, Пакистан), "непрощенная неофициальная" (КНДР).

Столь своеобразная ситуация делает многосторонние переговоры и договоры практически невозможными. В связи с чем Москве стоит задуматься не о том, чтобы идти на новые переговоры с США, а о том, чтобы, наконец, окончательно отказаться и от действующих договоров, окончательно развязав себе руки и начав строить такие стратегические ядерные силы (СЯС), которые нам действительно необходимы.

Ныне действующий договор СНВ-3 уникален в том смысле, что это единственный за всю историю договор, выгодный не американцам, а нам. Даже при Брежневе все договоры оказывались в пользу США, а вот Медведев подписал договор, фактически, об одностороннем сокращении американских стратегических вооружений. Почему Вашингтон на это пошел, существуют две версии (впрочем, не исключающие одна другую): американцы хотели, чтобы Россия не поставляла С-300 Ирану; американцам настолько важно сохранить возможность инспекций на местах, что ради этого они пошли даже на односторонние сокращения. Впрочем, как показывает практика, сокращения эти чисто виртуальные и больше напоминают откровенное шулерство.

МНИМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

По состоянию на март 2017 года США имели 454 пусковые шахты для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Минитмен-3", из которых в 405 стоят такие МБР, а 49 шахт - пустые. При этом имеется 278 складированных "Минитменов-3". Логично было бы считать, что у США в этом компоненте СЯС есть 405 развернутых и 278 неразвернутых носителей, но они считают, что таковых 405 и 49 (по числу шахт). Разумеется, ракету без установки в шахту не запустишь, но такая установка – дело нескольких часов.

Также и по БРПЛ. У США имеется 14 ПЛАРБ типа "Огайо" по 24 шахты для "Трайдентов-2" на каждой (всего 336) и 423 самих "Трайдентов-2", при этом почему-то декларированы как развернутые всего 220, как неразвернутые 80, еще 36 шахт вообще куда-то исчезли, а 203 складированные БРПЛ как бы и вообще не имеют значения.

По какой-то загадочной причине объявлены неядерными все 80 бомбардировщиков В-1В и 41 из 88 В-52Н, а 95 "недопиленных" с предыдущих договоров В-52G вообще как бы не существуют (хотя они находятся на базе-складе Дэвис-Монтан в боеспособном состоянии).

В связи со всем этим становится непонятно – зачем нам такой договор, который ничего реально не ограничивает, но привязывает нас к сложившейся структуре СЯС? Конечно, нет смысла разрывать договор досрочно (в сиюминутном плане он нам ничем не мешает), но тем более нет ни малейшего смысла в 2021 году, когда действие СНВ-3 завершится, продлевать его еще на пять лет.

Кроме того, 30 лет назад СССР подписал с США бессрочный договор, который теперь висит на России – Договор об РСМД. С которым тоже нужно заканчивать хотя бы потому, что кроме США имеются другие ядерные державы. В частности, члены НАТО Великобритания (225 ядерных БЧ) и Франция (примерно 350 БЧ). А еще есть наш "стратегический партнер" Китай.

ТАЙНЫ ВОСТОЧНОГО "ПАРТНЕРА"

Как учат стокгольмский СИПРИ и лондонский Международный институт стратегических исследований, у Китая имеется 240-270 ядерных БЧ, причем все они неразвернутые. Этот сюрреалистический бред повторяется из года в год и послушно перепечатывается всеми изданиями мира.

При этом в конце прошлого года в китайских источниках, "близких к официальным", прошло сообщение о том, что Китай на данный момент имеет примерно 200 МБР (DF-5, DF-31, DF-41), примерно 300 БРСД (DF-21, DF-26), 1150 тактических ракет (DF-11, DF-15, DF-16) и до 3 тыс. крылатых ракет семейства DH-10 (здесь, видимо, суммируются все крылатые ракеты – наземного, берегового, воздушного и морского базирования).

Предположить, что китайские МБР и БРСД стоят в шахтах и на мобильных ПУ без БЧ, можно лишь находясь в некоем особом психологическом состоянии (является ли такое состояние нормой в лондонском и стокгольмском институтах – вопрос, видимо, риторический). Все DF-31 и DF-41 и большинство DF-5 являются многозарядными (до 10 БЧ), поэтому только на МБР Китай заведомо имеет не менее 500 ядерных БЧ (возможно и до 1000). Интересно, что в прошлом году один китайский профессор, рассказывая о новейшей МБР DF-41, сказал, что она долетит до Москвы за 12 минут, до Лондона за 16 и до Нью-Йорка за 21 минуту. Да, вот такой ясный и конкретный набор целей. Москва на первом месте.

БРСД могут использоваться как в ядерном, так и в обычном снаряжении, но заведомо на каждую имеется хотя бы одна ядерная БЧ, что дает их еще, как минимум, 300. Еще, как минимум, 400 ядерных БЧ (в данном случае неважно, развернутых или нет) получим, если предположить, что таковые имеются хотя бы для 10% тактических и крылатых ракет. Кроме того, в ВВС НОАК имеется не менее 400 ядерных авиабомб для бомбардировщиков Н-6, JH-7 и штурмовиков Q-5. А в ВМС НОАК – до 100 БРПЛ JL-1 и JL-2, которые суммарно могут нести до 350 ядерных БЧ.

Таким образом, по самым скромным оценкам Китай имеет не менее 2 тыс. ядерных БЧ, А наиболее реалистичной считается оценка в 3,5 тыс. БЧ.

СОЗДАТЬ НОВЫЕ СЯС

В связи с этим нельзя не упомянуть еще одно совершенно удивительное утверждение, которое постоянно тиражируется не только журналистами, но также политиками и экспертами как в России, так и за рубежом: "не менее 90% мирового ядерного арсенала приходится на США и Россию". Даже если оценить китайские арсеналы по минимуму, на США и РФ суммарно придется не более 80% ядерных зарядов. Если же оценить Китай, а заодно Индию, Пакистан и Израиль более реалистично, то две "главные официальные" ядерные державы не будут дотягивать и до 70%. А поскольку суммировать противостоящие друг другу США и Россию довольно странно, то понятно, что о дальнейших двусторонних сокращениях не может быть и речи.

Более того, очевидно, что Китай, не связанный Договором об РСМД, находится в наиболее выгодном положении. Его МБР и БРПЛ сдерживают США и Россию, а БРСД, тактические и крылатые ракеты – Россию, Индию и Японию. США легче хотя бы в том смысле, что до него китайские БРСД и, тем более, тактические и крылатые ракеты не долетят. До нас долетит все китайское, а также все американское, английское и французское. И этому противостоит достаточно ограниченное число МБР и БРПЛ, а БРСД у нас нет. И ОТР "Искандер" слишком мало, к тому же из перечисленных стран долетят они лишь до приграничных районов Китая.

В связи с этим России необходимо выходить из РСМД, возможно, одновременно с отказом от продления СНВ-3, т.е. в начале 2021 года. После чего развязать себе руки для строительства совершенно новых СЯС. За оставшиеся 3,5 года к этому нужно целенаправленно готовиться.

При этом ни в коем случае не нужно до обморока бояться гонки вооружений, которую нам навяжут экономически гораздо более мощные НАТО и Китай. Потому что нет ни малейшей необходимости гнаться за численным паритетом с ними. Многократное уничтожение противника – это абсурд. Достаточно иметь 100%-ную гарантию его однократного уничтожения. Если при этом противник будет иметь способность уничтожить нас десять раз, это будут его проблемы (экономические и экологические), а не наши. Нам вполне достаточно получить возможность доставить 400-500 стратегических ядерных зарядов в США, 500-600 в Китай и до 100 в Европу. Применительно к Китаю и Европе МБР заведомо избыточны, здесь необходимы БРСД и крылатые ракеты различных типов базирования. Которые к тому же дешевле, чем МБР. Что же касается тактических ядерных зарядов, то, видимо, их нам нужно не более 1-2 тыс., причем исключительно против Китая (поскольку наземное вторжение со стороны НАТО абсолютно невозможно). При этом, разумеется, не может быть и речи ни о каком обсуждении ограничений и сокращений тактических зарядов. Где и сколько их иметь – исключительно наше дело.

Чтобы гарантия доставки стратегических зарядов по назначению была 100%-ной нужно, во-первых, избежать обезоруживающего удара, во-вторых, преодолеть любую ПРО. Исходя из нынешних реалий, важнее первое, поскольку даже перспективная американская ПРО является, в основном, мифом.

Наилучшим вариантом является производство малогабаритных МБР и БРСД (скорее всего – моноблочных), а также крылатых ракет, которые размещались бы в обычных контейнерах (железнодорожных и автомобильных) с постоянным перемещением по дорожной сети РФ вдали от границ, и, возможно, на речных судах (имеющих внешний вид обычных коммерческих судов), курсирующих во внутренних водных бассейнах. Именно скрытность и мобильность должны стать гарантией от обезоруживающего удара, а неопределенность места старта и удаленность от внешних границ – дополнительным средством преодоления ПРО.

Все наши "партнеры" в этом случае очень расстроятся. Что и замечательно. Поскольку вместе с расстройством может, наконец-то, прийти и столь необходимое им отрезвление. И понимание того, что с Москвой, все-таки, надо научиться разговаривать на равных.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.