Огневые аплодисменты



Стенд Рособоронэкспорта.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Стенд Рособоронэкспорта.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Пресс-клуб "Рособоронэкспорта" вышел в поле

Госпосредник в торговле оружием АО "Рособоронэкспорт" в конце сентября провел заседание своего пресс-клуба - второе после его основания. Состоялось оно на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в подмосковном Климовске. Если после первого, "учредительного" сбора у кого-то были сомнения в жизнеспособности и полезности пресс-клуба при "Рособоронэкспорте", то в этот раз они рассеялись.

ОТ СУХИХ ПАЙКОВ ДО "БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА"

Журналисты узнали много интересного и полезного. Автор идеи клуба – руководитель аппарата генерального директора "Рособоронэкспорта" Юрий Каптелкин – рассказал о росте числа направлений работы госпосредника, в частности, как главного российского поставщика средств безопасности, в том числе банковской и кибербезопасности.

"Рособоронэкспорт" консолидирует усилия российских предприятий для создания такого "большого продукта", как "Безопасный город". Эта комплексная программа уже действует в Москве. Строили ее более 10 лет. Такая программа формируется сегодня и на экспорт. В нее включены IT-технологии, разного рода гаджеты, системы видеонаблюдения и многое другое. Рынки для поставки "Безопасного города" предполагаются самые разные – от маленькой коммерческой структуры до крупных промышленных объектов, банков.

У госпосредника нет обязанности работать только с силовыми ведомствами стран-заказчиков. Возможно, если это интересно, сотрудничество с частными гражданскими компаниями. Клиентами "Рособоронэкспорта" были и железнодорожники (поставка вагонов, платформ), потребители аммиачной селитры, нефти. "Рособоронэкспорт" занимается и поставками продукции двойного назначения. Это, в частности, сухие пайки для голодающих регионов. Военные ведомства за рубежом закупали у России машины для перевозки личного состава – не обязательно камуфлированные. Военные Боливии по поручению президента страны закупали сельскохозяйственные тракторы, чтобы бороться с распространением кокаина. Сейчас с одной из стран СНГ начата работа по поставке гражданской продукции для военных училищ.

УСМИРЕНИЕ "КОКТЕЙЛЯ МОЛОТОВА"

На полигоне ЦНИИТОЧМАШ фирмы – разработчики и изготовители показали непромокаемые носки, системы химического и электрического обогрева экипировки военнослужащих и самую последнюю, усовершенствованную экипировку "Ратник" второго поколения, пиротехнические учебно-имитационные гранаты, дымовые шашки, которые можно использовать для борьбы с насекомыми, и многое другое.

Заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов на себе испытал, насколько защищают человека от огня "коктейля Молотова" специальные перчатки, и даже поаплодировал фирме-изготовителю охваченными пламенем руками в перчатках.

И всю эту продукцию изготовители хотят продавать. Госпосредник берется за такого рода сделки, есть для этого подготовленные кадры. За последние годы продажа именно гражданской продукции увеличилась в сотню раз: с 1,5 млн долл. до 150 млн.

В августе этого года президент России подписал долгожданный закон, который позволяет "Рособоронэкспорту" поставлять на экспорт гражданское стрелковое охотничье, служебное и спортивное оружие, как гладкоствольное, так и нарезное, боеприпасы к нему.

Немного истории. Около 100 лет назад МВД Франции провело тендер и подписало с "Ижмашем" (ныне концерн "Калашников") контракт на поставку для полицейских сил гладкоствольного оружия. Одна из стран Ближнего Востока подписала с тем же концерном контракт на поставку гладкоствольного оружия для обеспечения безопасности офицеров: уходя со службы, они сдают табельное боевое оружие, но как же без защиты в случае инцидента? Продукцией "Калашникова" вооружили и силы местной самообороны – для отражения атак террористов.

США ввели санкции в отношении "Калашникова". Рынок США для концерна был очень емкий, бренд "Калашников" был у всех на слуху, коллекционеры собирали изделия концерна разных лет. Сейчас именитые оружейники вынуждены прекратить экспорт для населения США своего спортивно-охотничьего оружия под названием "Сайга".

И "Рособоронэкспорт" вместе с концерном начал работу в странах Африки, Юго-Восточной Азии. Во многих из них строгие законы, которые, несмотря на желания руководителей ведомств, ограничивают закупки оружия. Тем не менее торговля идет. В ближайшее время планируется подписать контракт на поставку "Сайги" в одну из стран. Анализ рынка показал: объем продаж в этом сегменте – до 300 млн долл.

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ "СУХОПУТЬЯ"

Игорь Севастьянов, курирующий продажу вооружения и военной техники для сухопутных войск, со многими журналистами знаком по 10–15 лет, он искренне считает: в росте продаж вооружения и военной техники для "сухопутья" заслуга не только ученых, производственников, но и журналистов, в продвижении техники и оружия за рубеж надеется и на поддержку СМИ, которые сумеют разъяснить: есть техника для парадов, а есть – для реальных боевых действий. "Правильное, тактически верное изложение информации в сфере торговли оружием стимулировало наших потенциальных зарубежных заказчиков", – сказал Севастьянов.

А успехи действительно впечатляют. Объем продаж доходил в лучшие годы до 3,5 млрд долл. в год. Это 10–15-кратное увеличение по сравнению с нулевыми годами. Спрос на технику сухопутных войск растет и сегодня. Как утверждали практически все великие полководцы, там, где не ступала нога солдата, нет вооруженной победы. Это доказала долгая история войн и конфликтов.

И современные военные столкновения показывают, что продукция "сухопутья" не просто востребована, а крайне необходима для проведения любой войсковой операции. Бомбометание, пуски ракет с кораблей и подводных лодок – вещи крайне нужные, но чаще на слуху все же термины "граната", "выстрел РПГ", "автомат", "пулемет", "танк", "гаубица". Кстати, сегодня одно из самых популярных вооружений в мире – именно советская, российская гаубица калибра 152 мм, созданная 60–70 лет назад.

С 2001 по 2017 год вооружений сухопутных войск было поставлено на сумму более 25 млрд долл. Привлекает покупателей сочетание цены и качества. Многим помнятся не совсем давние сцены, когда автомат Калашникова стрелял, а американскую винтовку М-16 и израильский автомат "Узи" клинило едва ли не на втором выстреле.

Доля сухопутных поставок – 10–15% в продажах "Рособоронэкспорта" (около половины – авиационная техника, около 20% – техника ПВО, 10–15% – морская тематика). Хиты поставок по "сухопутью" – стрелковое оружие, оружие ближнего боя, на ура идут противотанковые системы (в частности, "Корнет" и его модификации), с рядом стран ведутся переговоры по бронетанковой технике, экспортируется и ствольная артиллерия, но больший спрос на ракетные комплексы. Всего в сухопутном департаменте госпосредника около тысячи наименований поставляемой продукции.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Ситуация на рынке вооружений меняется. Лет 20 назад танки производили около 10 стран, сегодня уже 25. Примерно такая же номенклатура по другому оружию. Многие покупатели российского оружия сегодня условием покупки ставят передачу технологий, обучение специалистов, создание на территории этой страны лицензионного производства проданной техники. Как говорят специалисты, хотят национального присутствия. Главным образом речь идет о противотанковых средствах, стрелковом оружии, бронетехнике.

В "Рособоронэкспорте" считают, что передача лицензий – не смертельно и не убыточно для экономики страны. Разработчики вооружений, производители, комплектаторы, представители Минобороны принимают вполне осознанное, политически выверенное, экономически проверенное решение.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на одной из выставок говорил об арабской стране, которая хотела бы сама производить такое же оружие, какое производит Россия. Эта страна собирает по всему миру "мозги", интеллектуалов. Возможно, через какое-то время там действительно будут выпускать достойный автомат.

Раньше СССР лицензии на производство ВВТ передавал в ряд стран безвозмездно. Как правило, документ имел ряд ограничений, в том числе и по срокам действия. Сроки давно закончились, а эти страны продолжают выпускать оружие, несмотря на протесты России. "Рособоронэкспорт" совместно с Минобороны, Минюстом жестко контролирует работу по просроченным лицензиям. Ошибки прежних лет учтены: интеллектуальная собственность продается за солидные деньги.

К госпосреднику периодически поступают заявки иностранных государств на разработку для них вооружения и военной техники. Обращения рассматривает департамент оборонных технологий и космоса. После положительного решения начинается разработка под потребности этой страны. Иногда такие заявки не связаны с оружием. Дмитрий Семизоров, генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, сообщил, что такие заявки не относятся к массовым. Страны, от которых идут такие просьбы, он называть не стал.

Игорь Севастьянов подчеркнул: требования заказчиков к сохранению секретности контрактов значительно возросли, поэтому не на все вопросы журналистов специалисты могут ответить. "Рособоронэкспорт" работает только с официальными документами ведомств стран-заказчиков. Были случаи, когда госпосредника обвиняли в продаже оружия незаконным вооруженным формированиям. Тогда россияне требовали: дайте номера, к примеру, автоматов. Проверяли. И всякий раз оказывалось, что оружие производилось не в России.

Еще одно новое направление деятельности госпосредника: вместе с российскими заводами он экспортирует технологии и оборудование для утилизации боеприпасов калибра от 12,7 до 152 мм. Могло возникнуть еще одно направление. В "Рособоронэкспорт" обратились несколько компаний, специалисты которых занимались разминированием по контрактам с международными организациями. РОЭ предложил услуги российских специалистов и… не получил отклика. Однако в будущем на выставках вооружения эта тема на стендах госпосредника будет присутствовать.

Кстати, и сотрудничество с ООН сегодня идет не так интенсивно, как еще несколько лет назад. Тогда "Рособоронэкспорт" принимал участие в тендерах, приезжали делегации ООН для закупки техники, в частности, автомобилей повышенной проходимости.

"Рособоронэкспорт" зарегистрирован в ооновской системе и имеет право участвовать в тендерах. Но победить в них российскому госпосреднику сложно: сегодня тендер объявили, а завтра уже нужно сдавать документы, что, конечно, невозможно.

С введением санкций далеко не все хотят работать с "Рособоронэкспортом" в сфере импорта для российской промышленности. Однако этого и не надо: всегда возможна замена какого-то, скажем, американского изделия на продукцию другой страны, неподконтрольной США, или на свою собственную, освоенную в рамках импортозамещения.

Тот же ЦНИИМАШ разработал и передал на предприятия для запуска в серию более 150 образцов ВВТ. В 2019 году на вооружение ВДВ России будет принята еще одна новинка – самоходная артиллерийская установка "Лотос" калибра 120 мм. Институт сам занимается производством стрелкового оружия для спецподразделений, артиллерийских систем для ВДВ. На испытательном полигоне НИИ проводятся всеохватные испытания. Здесь есть комплекс климатических камер для проведения всевозможных испытаний, в том числе в затрудненных условиях, комплекс для проведения виброиспытаний, есть термобаротир, баллистический комплекс и специальный технологический комплекс для испытаний боевой экипировки.

Есть, конечно, стрельбище, где журналисты в охотку постреляли из оружия разных видов.

Николай Николаевич Поросков – военный журналист, полковник в отставке.