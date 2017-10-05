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Японский истребитель во время полета потерял фрагмент боевой ракеты

09.10.2017 Независимое военное обозрение 232 0
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F-15_Airforce_of_Japan
Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com.

Истребитель F-15 ("Эф-15") ВВС Японии во время экстренного вылета на перехват неопознанного иностранного самолета потерял в четверг фрагмент боевой ракеты класса "воздух-воздух". Об этом сообщило в четверг информационное агентство Киодо со ссылкой на командование военно-воздушной базы Титосэ на самом северном острове страны Хоккайдо.


По его данным, какой-либо ущерб не зафиксирован. Идет расследование инцидента.


Потерян, как сообщается, фрагмент оперения ракеты длиной 45 см и весом 4,5 кг. Его исчезновение было установлено после того, как истребитель вернулся со срочного вылета в район северной части Хоккайдо.


ВВС Японии регулярно поднимаются в воздух на потенциальный перехват иностранных самолетов, приближающихся к воздушному пространству страны. В 2016 финансовом году (завершился 31 марта 2017 года) было совершено почти 1,2 тыс. таких вылетов, что стало рекордом за все время существования военно-воздушных сил страны.
05.10.2017
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принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Япония
Продукция
F-15

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