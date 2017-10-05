США могут попытаться помешать ВТС Москвы и Эр-Рияда - эксперт



Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована развивать военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией, но этим планам может помешать традиционный игрок на рынке вооружения этой страны - США, считает военный эксперт, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Саудовская Аравия и Россия в ходе визита саудовского короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву достигли договоренности о поставках Эр-Рияду систем ПВО С-400, сообщил в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Если принципиальная договоренность есть, это хорошо. Но принципиальная договоренность не всегда воплощается в жизнь. Могут договориться, а потом американцы начнут вставлять палки в колеса", - сказал Е.Бужинский.

"С-400 - лучшая система. Саудовская Аравия не является частью какой-то интегрированной системы как Турция (член НАТО). Саудовской Аравии проще. Будут у них и американские комплексы, и наши. Но контрактных переговоров, насколько я понимаю, еще не было", - сказал Е.Бужинский.

Он напомнил, что подписаны контракты на поставку Россией систем С-400 Китаю и Турции.

Российский эксперт по Ближнему Востоку Алексей Малашенко сказал "Интерфаксу" в четверг, что до последнего времени планы России и Саудовской Аравии в сфере военно-технического сотрудничества оставались нереализованными.

"Это очень непростая игра. С одной стороны, Россия хочет проникнуть на рынок Саудовской Аравии. И говорят о контактах объемом от трех до десяти миллиардов долларов. Пока все планы России и Саудовской Аравии в сфере военно-технического сотрудничества часто повисали в воздухе. С другой стороны, интересно, как всё это отразится на российско-иранских отношениях. Это очень важный момент", - сказал А.Малашенко, отметив, что недавно Россия завершила реализацию контракта на поставку Ирану систем ПВО С-300.

Ранее сообщалось, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стороны подписали пакет соглашений о поставке Эр-Рияду американского вооружения. Сумма сделки составила около $110 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система С-400 обеспечивает оборону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.