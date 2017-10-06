Это выглядит как объявление Россией войны США (Die Welt, Германия)



Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017.Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин

Россия и США находятся в Сирии в состоянии конфронтации, их союзники уже стреляют друг в друга. Теперь российские спецподразделения пересекли Евфрат - это похоже на объявление войны Америке. Понтонный мост через Евфрат имеет длину в 210 метров и способен к переправке восьми тысяч военных машин в сутки. Даже танки могут без проблем проезжать по нему. Российские спецподразделения построили его через крупнейшую реку страны вблизи города Дейр-эз-Зор. "За рекордное время в 48 часов", - торжествовало российское государственное телевидение и показывало в этой связи снимки на мосту солдат и грузовиков. Для российского зрителя это выдавалось за победу логистики национальной армии.

Тем самым этот российский понтонный мост, который соединяет западный и восточный берега Евфрата, провоцирует опасное обострение и без того уже напряженной военной ситуации. Она очень легко может эскалироваться и привести к конфронтации с Америкой - другой мировой державой, которая осуществила интервенцию в Сирии.

Ибо эта река была, собственно говоря, определена Москвой и Вашингтоном в качестве демаркационной линии. Ее нельзя было пересекать, чтобы избежать прямых вооруженных конфликтов между российскими и американскими солдатами, а прежде всего между обеими армиями их союзников. Кремль вывел вооруженные силы режима Асада на путь победы в сирийской гражданской войне. Белый дом поддерживает Сирийские демократические силы (SDF). Они победили на севере страны ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ, - прим. перев.) и стремятся теперь захватить столицу халифата Ракку.

Нарушение соглашения Россией является почти объявлением войны. Сирийская армия при поддержке российских ВВС продвигается вперед с другой стороны, по восточному берегу. Лишь пять километров разделяют войска режима от оппозиционных SDF. Несколько раз уже возникали схватки между обеими сторонами. Российские ВВС даже подвергли бомбежке позиции SDF. Неделю тому назад генерал-майор Игорь Конашенков предостерег верховное командование США, что как SDF, так и американские военные будут подвергнуты обстрелу, если российские и сирийские войска вновь попадут под огонь.

Москва, по-видимому, не хочет без боя отдавать США и их союзникам провинцию Дейр-эз-Зор, ибо там существуют не только крупнейшие запасы нефти и газа страны, но долина Евфрата является также житницей зерна. К тому же видные руководители ИГИЛ из Ирака и Сирии, якобы, бежали в этот регион. Даже Абу Бакр аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi), самопровозглашенный халиф, находится предположительно там, в пограничном с Ираком районе. Ни Россия, ни Америка не откажутся от захвата таких кадров ИГИЛ. Между обеими крупными державами, по-видимому, разгорелось соревнование по захвату этой богатой ресурсами и важной в стратегическом отношении области. Тот, кто займет ее, будет иметь больше козырей на руках на переговорах после завершения гражданской войны.

Дейр-эз-Зор уже давно находился в планах Вашингтона и SDF. "После захвата Ракки мы освободим этот регион", - провозгласили еще несколько месяцев тому назад командиры мультиэтнического военного альянса из курдов, арабов, ассирийцев и туркменов. Однако их наступление на цитадель ИГИЛ Ракку застопорилось, а элитные подразделения сирийской армии смогли неожиданно быстро прорваться к Дейр-эз-Зору. Сегодня этот режим контролирует около 65% территории города. Остаток все еще находится в руках ИГИЛ.

Своим наступлением на восточном берегу Евфрата режим затрудняет дальнейшее продвижение SDF. Одновременно ему открыт путь к нефтяному месторождению Аль-Омар, одному из крупнейших в стране и в пограничную территорию Ирака. Соединение через Ирак имеет также огромное значение для шиитского Ирана. Он является вторым крупнейшим союзником сирийского правительства и мог бы обеспечить тем самым сухопутный путь от Тегерана через Багдад до Дамаска. Не случайно шиитские полувоенные формирования борются на стороне сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

Союзники США почти в самую последнюю минуту нанесли удар. SDF недооценили наступление войск режима против ИГИЛ. За последние две недели мультинациональный военный союз продвинулся с севера до Дейр-эз-Зора, завоевал промышленную территорию, а также самое значимое газовое месторождение Сирии.

В конце недели произошел захват газодобывающего предприятия Коноко, одного из самых мощных в стране, производящего свыше десяти миллионов кубометров газа в сутки. Там SDF, по их собственным данным, были подвергнуты бомбардировке российскими военными самолетами. Россия опровергла это, так же как и все другие обвинения о налетах на американских союзников. Конечно, как сирийский режим, так и SDF имеют совершенно четкие собственные интересы при продвижении на Дейр-эз-Зор.

Сирийские военные на передовых позициях на окраине Дейр-эз-ЗораНо по тому, как мировые державы Россия и Америка оказывают им при этом поддержку, становится очевидным, что этот нефтяной город является стратегической целью и для них. Без поддержки Москвы армия Асада никогда бы не смогла пересечь Евфрат. А на другой стороне фронта находятся американские специальные подразделения, которые ускоряют своей поддержкой продвижение вперед SDF и дают им указания с учетом результатов воздушной разведки.

Для США это является также борьбой за лидерство в стратегическом плане: своими тесными отношениями с режимом семьи Асад на протяжении десятилетий Москва имеет историческое первенство в этой стране. В результате своей военной интервенции она стала в Сирии также фактором силы. На мирных конференциях и посредством местных соглашений о заключении перемирия Кремль успешно выступает в роли благотворителя в этой длительной войне. Если США хотят еще играть какую-либо роль при заключении мира, то им нужен залог в виде территории - например, мощную позицию в Дейр-эз-Зоре. Москва перешла к пропагандистскому контрнаступлению. Кремль обвинил американцев в том, что они ответственны за смерть генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который погиб во время артиллерийского обстрела ИГИЛ. "Смерть российского военного является кровавой ценой за двуличную политику США в Сирии", -утверждал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Американцы говорят, что они заинтересованы в уничтожении ИГИЛ, но некоторые из их действий свидетельствуют о том, что они хотят противоположного, и что для них важнее их собственные политические и геополитические цели".

Рябков намекал на абсурдную теорию заговора, которую распространяли российские СМИ. Согласно ей, США сотрудничают с ИГИЛ и беспрепятственно переходят в Дейр-эз-Зоре через их линии. Отправным моментом были именно снимки со спутников, которые предоставило российское министерство обороны.

На них были видны бронированные машины США на территории ИГИЛ, причем "без всякого намека на боевую готовность", - комментировало российское министерство. Руководимая США антиигиловская коалиция срочно опровергла это, однако весьма кратко. "Эти утверждения ложны, - коротко говорилось в опровержении. - По соображениям безопасности мы не комментируем никаких актуальных операций".

Российские и американские военные еще ведут переговоры друг с другом. Более недели тому назад состоялась даже личная встреча на генеральском уровне, как сообщил полковник Райан Диллон (Ryan Dillon), представитель антиигиловской коалиции. По его словам, был произведен обмен картами, графиками и информацией и было сообщено, где соответствующие воинские формирования сражаются вокруг Дейр-эз-Зора. Это была первая встреча такого рода, которая, по-видимому, была необходимой, после того как они сошлись на поле боя в опасной близости друг от друга. "Я не обеспокоен, - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) еще на прошлой неделе на одной пресс-конференции в Вашингтоне. - Мы продолжаем сотрудничать с русскими и наверняка решим наши проблемы". До сих пор пути союзников российской и американской армий еще не пересекались. Но что произойдет, если речь будет идти о том, кто первый захватит месторождения нефти и газа? До сих пор передвижения вокруг Дейр-эз-Зора напоминают собой игру в шахматы. Но вооруженные столкновения представляются неизбежными, когда речь зайдет о последней решающей фазе.

Альфред Хакенсбергер (Alfred Hackensberger)