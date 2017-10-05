Россия и Китай угрожают лидерству США в космосе, заявил Майкл Пенс
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Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / Andrey Armyagov
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс отметил угрозу лидирующей роли США в освоении космоса со стороны России и Китая.
"США платит России более 76 миллионов долларов за доставку одного американского астронавта на Международную космическую станцию, потому что у нас нет аппарата, способного выполнить эту задачу. Разведслужбы сообщают, что Россия и Китай разрабатывают широкий спектр противоспутниковых технологий, которые призваны нести угрозу эффективности нашей армии. Это лишь два примера того, как Америка уступает свое лидерство в космосе", - написал Пенс в авторской статье в газете Wall Street Journal.
Публикация приурочена к первому заседанию американского Совета по космосу, председателем которого станет Пенс, и озаглавлена "Америка вернется на Луну и пойдет дальше".
В своей статье вице-президент призвал к действию, чтобы не допустить отставание Вашингтона от конкурентов в космических разработках. Для реализации этой задачи и возобновляет работу Совет, приостановивший свою деятельность на 25 лет. Пенс рассчитывает, что орган позволит достичь большей согласованности и последовательности политики США в этой сфере.
Пенс также рассказал о программе США в освоении космоса. Она предполагает отправку астронавтов за пределы околоземной орбиты впервые с 1972 года, в первую очередь на Луну, а затем и на Марс, а также организацию коммерческих полетов на околоземную орбиту. Кроме того, планируется усовершенствование оборонных технологий для противодействия хакерским атакам.
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05.10.2017
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