Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пенс пообещал, что американские астронавты вернутся на Луну

09.10.2017 РИА Новости 182 0
0
Понравилась новость?
 0
Вице-президент США Майкл Пенс. Архивное фото
Вице-президент США Майкл Пенс. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс в четверг пообещал, что американцы возвратятся на Луну, и заявил, что это станет основой для полетов на Марс.

"Мы вернем американских астронавтов на Луну. Мы сделаем это не только для того, чтобы оставить там флаги и отпечатки своих ног, но и для создания фундамента к отправке американцев на Марс и еще дальше", - сказал Пенс, открывая первое заседание Национального космического совета.

Пенс сказал, что США почти "полвека назад выиграли гонку за Луну". "Теперь мы выиграем гонку за космос в XXI веке", - утверждает он.

"Накануне мы отмечали 60 лет со дня запуска советского спутника, который изменил ход истории. Тогда началась гонка за космос", - сказал Пенс.

По его словам, "это заставило США предпринимать свои действия". Пенс признал, что "в самом начале Советский Союз захватил лидерство". Однако, утверждает он, "уже спустя 12 лет США лидировали в космосе".
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Луна
Марс

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы