Пенс пообещал, что американские астронавты вернутся на Луну



Вице-президент США Майкл Пенс. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary Вице-президент США Майкл Пенс. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс в четверг пообещал, что американцы возвратятся на Луну, и заявил, что это станет основой для полетов на Марс.

"Мы вернем американских астронавтов на Луну. Мы сделаем это не только для того, чтобы оставить там флаги и отпечатки своих ног, но и для создания фундамента к отправке американцев на Марс и еще дальше", - сказал Пенс, открывая первое заседание Национального космического совета.

Пенс сказал, что США почти "полвека назад выиграли гонку за Луну". "Теперь мы выиграем гонку за космос в XXI веке", - утверждает он.

"Накануне мы отмечали 60 лет со дня запуска советского спутника, который изменил ход истории. Тогда началась гонка за космос", - сказал Пенс.

По его словам, "это заставило США предпринимать свои действия". Пенс признал, что "в самом начале Советский Союз захватил лидерство". Однако, утверждает он, "уже спустя 12 лет США лидировали в космосе".