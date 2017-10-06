На Украине оценили потери при силовом разрешении конфликта в Донбассе



Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе потеряет от десяти до двенадцати тысяч военных за десять дней, причем три тысячи из них - убитыми. Об этом, как передает "Украинская правда", заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Муженко также сообщил, что при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2,3 тысячи военных придется десять тысяч местных жителей. Такие цифры, отметил глава Генштаба, были получены в ходе учений с применением специальных методик.

Муженко заверил, что у ВСУ достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако он сомневается, что украинское общество готово к силовому разрешению конфликта.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек.