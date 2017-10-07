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Начальник Генштаба Украины рассказал об ожидаемом от США вооружении

09.10.2017 РИА Новости 293 0
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Украинские военные
Украинские военные.
Источник: © AFP 2017 / Yury Kirnichny

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Киев передал Вашингтону список желаемого вооружения, уже провели переговоры, передает 112.ua слова начальника украинского Генштаба Виктора Муженко.

Согласно его заявлению, Киев запросил средства воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ.

Начальник Генштаба также сообщил, что теперь киевская сторона ожидает политического решения Вашингтона.

На вопросы журналистов о том, что может помешать Украине получить американское оружие, Муженко рассказал, что существуют мнения о возможном срыве поставок вооружений из-за взрывов на складе в Калиновке.

На военных складах в Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. СМИ сообщали, что там хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Советник главы МВД Зорян Шкиряк назвал пожар "российской диверсией". Однако главный военный прокурор Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Он заявил, что склады охранялись плохо, а пожарная сигнализация не работала. ГП считает одной из причин пожара на складах служебную халатность.
07.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч

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