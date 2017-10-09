В США объяснили отсталость российского оружия

Враг 8156

№24 09.10.2017 18:21 АлександрА АлександрА сообщ. №1 Цитата, Все средние и тяжелые БЛА с поршневыми или турбовинтовыми двигателями пригодны для применения лишь в воздушном пространстве самых отсталых стран третьего мира. Вы подменяете понятия. Даже если и так, то это не означает, что Россия не отстаёт по части БПЛА не только от штатов, но даже от Китая, Ирана, арабов, турок.



АлександрА сообщ. №1 Цитата, В войне с серьезным противникам применение таких аппаратов в подавляющем большинстве случаев будет заканчиваться падением на землю их обломков. А будет ли такая война при наличии у всех серьёзных противников ядерного оружия и средств его гарантированной доставки до территории противника? Что-то очень сомнительно. А вот войны типа как в Чечне, Сирии, Украине, Афганистане, Ираке, Ливии и т.д. - есть и будет ещё видимо много. И эти войны показывают, что БПЛА очень нужны и незаменимы обычной авиацией, либо если заменимы, то стоить это будет во много раз дороже. Низкоорбитальный спутник-шпион тоже не может висеть на одном месте (над несколькими местами) где-нибудь над Сирией (а геостационарный слишком далеко) да и стоит он куда дороже небольшого БПЛА.



БПЛА могут быть персональными глазами подразделений самого разного уровня. С пилотируемыми самолётами так не получалось никогда. БПЛА могут висеть в воздухе сутками, контролируя территории за относительно небольшие деньги и при этом никто не рискует жизнями, здоровьем. Забыли как сбили в Грузии разведывательный Ту-22? Вы подменяете понятия. Даже если и так, то это не означает, что Россия не отстаёт по части БПЛА не только от штатов, но даже от Китая, Ирана, арабов, турок.А будет ли такая война при наличии у всех серьёзных противников ядерного оружия и средств его гарантированной доставки до территории противника? Что-то очень сомнительно. А вот войны типа как в Чечне, Сирии, Украине, Афганистане, Ираке, Ливии и т.д. - есть и будет ещё видимо много. И эти войны показывают, что БПЛА очень нужны и незаменимы обычной авиацией, либо если заменимы, то стоить это будет во много раз дороже. Низкоорбитальный спутник-шпион тоже не может висеть на одном месте (над несколькими местами) где-нибудь над Сирией (а геостационарный слишком далеко) да и стоит он куда дороже небольшого БПЛА.БПЛА могут быть персональными глазами подразделений самого разного уровня. С пилотируемыми самолётами так не получалось никогда. БПЛА могут висеть в воздухе сутками, контролируя территории за относительно небольшие деньги и при этом никто не рискует жизнями, здоровьем. Забыли как сбили в Грузии разведывательный Ту-22?