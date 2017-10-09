В США объяснили отсталость российского оружия
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Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017.
Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )
Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) полагает, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, однако признает лидерство страны в радиоэлектронной борьбе, сообщает Breaking Defense.
По мнению Бендетта, в разработке беспилотных систем россияне по-прежнему отстают "от китайцев, иранцев и турок", а также американцев. Эксперт привел несколько примеров.
Согласно Бендетту, разработка первого российского тяжелого беспилотника "Альтаир" отстает от графика и не укладывается в бюджет, в результате чего создание изделия может быть отложено. Эксперт отметил, что как раз перед докладом директора предприятия, создающего боевой беспилотник, казанского ОКБ имени Симонова, сняли с занимаемой должности (в действительности в бюро произошла выемка документов, а с Александром Гомзиным, его руководителем, пообщались следователи).
Российский робот-сапер "Уран-6", отмечает эксперт, на самом деле изначально хорватский, а беспилотник "Орион" подозрительно похож на иранский Shahed. Основной российский беспилотник "Форпост" заимствован у Израиля, где под названием Searcher производится концерном IAI.
Специалист отмечает, что беспилотники, разрабатываемые непосредственно в России, как правило меньше в размерах, чем иностранные. Между тем эксперт признает, что в последнее время разработке беспилотных систем, в частности инновациям и финансированию, страна стала уделять большое внимание.
— CNA (@CNA_org) 05 октября 2017, 14:38
По мнению Бендетта, Россия является лидером в радиоэлектронной борьбе, где США за последние 20 лет значительно отстали. В частности, эксперт отметил комплекс подавления GSM-связи РБ-341В "Леер-3".
Данную информацию Бендетт представил на презентации в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтоне, округ Колумбия, США), организованной для правительственных чиновников и представителей военно-промышленных кругов.
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06.10.2017
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АлександрА
1957
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№1
09.10.2017 10:36
Все средние и тяжелые БЛА с поршневыми или турбовинтовыми двигателями пригодны для применения лишь в воздушном пространстве самых отсталых стран третьего мира. Да и там с существенным риском. Это недавно продемонстрировали хуситы, сбив 1 октября 2017 г. над столицей Йёмена Саной американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper:
Самуэль Бендетт может и дальше кичиться сегодняшним превосходством США в подобных БЛА. В войне с серьезным противникам применение таких аппаратов в подавляющем большинстве случаев будет заканчиваться падением на землю их обломков.
Да, против низкотехнологичного противника они ещё эффективны (как видим уже не всегда) и в сравнении с пилотируемой ударной авиацией позволяют снизить затраты на воздушную кампанию.
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BorSch
4384
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№2
09.10.2017 11:07
В войне с серьезным противникам применение таких аппаратов в подавляющем большинстве случаев будет заканчиваться падением на землю их обломков.Значит они должны быть недорогими, разве нет?
В чем Вы видите бОльшую защищенность беспилотников с ТРД?
Цитата, q
разработка первого российского тяжелого беспилотника "Альтаир" отстает от графика и не укладывается в бюджетКмк плохой аппарат, точнее, неудачная схема - два тяжелых и маломощных поршневых двигателя. Надо было делать с одним ТВД, по типу как раз MQ-9 Reaper - ненамного дороже (если вообще дороже), а толку больше.
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АлександрА
1957
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№3
09.10.2017 12:01
Цитата, BorSch сообщ. №2
Значит они должны быть недорогими, разве нет?
Назовёте недорогие американские ударные БЛА винтовым движителем, кроме одноразовых естественно? Значит ударные БЛА с винтовым движителем должны быть одноразовыми, такими как БЛА Switchblade, или IAI Harop максимум. :) И кстати небольшими по размерами ("разрабатываемые непосредственно в России, как правило меньше в размерах, чем иностранные").
Цитата
В чем Вы видите бОльшую защищенность беспилотников с ТРД?
В том что они имеют высокую скорость полёта, как правило околозвуковую, и способны выполнять полёт с огибанием рельефа местности. Одноразовые ударные БЛА с ТРД известны уже много десятилетий - это КРБД и значительная часть ПКР. Стоимость умеренная, а не 16,9 млн. долларов за единицу в 2013-м году, как у MQ-9 Reaper.
Цитата
Кмк плохой аппарат, точнее, неудачная схема - два тяжелых и маломощных поршневых двигателя. Надо было делать с одним ТВД, по типу как раз MQ-9 Reaper - ненамного дороже
ТВД Honeywell TPE331 стоит порядка 0,5 млн. долларов. Стоимость его капремонта - >200-тыс. долларов.
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Hazzard
7054
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№4
09.10.2017 12:23
Это недавно продемонстрировали хуситы, сбив 1 октября 2017 г. над столицей Йёмена Саной американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper:
Они и F-15 сбивали... и чего?
Да, против низкотехнологичного противника они ещё эффективны (как видим уже не всегда) и в сравнении с пилотируемой ударной авиацией позволяют снизить затраты на воздушную кампанию.
Только Рипперы это не ударные машины. Это, в первую очередь, разведчики и их ударность используется только для уничтожения точечных целей в интересах ЦРУ.
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BorSch
4384
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№5
09.10.2017 12:39
ТВД Honeywell TPE331 стоит порядка 0,5 млн. долларовРоссийский двигатель, допустим, будет стоить вдвое дешевле. Синергия от отечественного производства косвенно еще снизит стоимость. А сколько стоит пара импортных дизелей для "Альтаира"?
Кроме того нельзя забывать об огромном выигрыше в массе двигательной установки и, соответственно, - общем удешевлении конструкции БПЛА.
Значит ударные БЛА с винтовым движителем должны быть одноразовымиНе слишком дорогим расходным материалом - да, но при этом не обязательно одноразовым (не оборудованным системой возврата).
И если говорим об аппарате тяжелого класса - он в любом случае не будет дешевым.
они имеют высокую скорость полёта, как правило околозвуковую, и способны выполнять полёт с огибанием рельефа местностиКмк Вы путаете разведчик с ударным ЛА-камикадзе. Разведчик должен находиться высоко и перемещаться с малой скоростью.
Тяжелый разведчик, благодаря дорогостоящей наблюдательной аппаратуре высокого разрешения, может находиться на высоте более 5000 м. над полем боя, недосягаемой для легкого ПВО.
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АлександрА
1957
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№6
09.10.2017 12:41
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Они и F-15 сбивали... и чего?
F-15 ВВС Саудовской Аравии. Уровень Саудовских ВВС конечно же уступает уровню ВВС США. В данном случае сбит именно американский MQ-9. У стран региона БЛА MQ-9 нет.
Цитата
Только Рипперы это не ударные машины.
Все БЛА способные уничтожать наземные цели подпадают в разряд ударных. Фото обломков:
M299 - ПУ для ракет AGM-114 Hellfire.
Но если Вам так больше нравиться, я напишу разведывательно-ударный БЛА MQ-9 Reaper.
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Hazzard
7054
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№8
09.10.2017 12:51
Цитата, АлександрА сообщ. №6
F-15 ВВС Саудовской Аравии. Уровень Саудовских ВВС конечно же уступает уровню ВВС США. В данном случае сбит именно американский MQ-9. У стран региона БЛА MQ-9 нет.
А причем тут уровень подготовки ВВС когда сбили беспилотник?
Цитата, АлександрА сообщ. №6
Все БЛА способные уничтожать наземные цели подпадают в разряд ударных.
Нет. Ударные это именно заточенные под эту задачу машины. А все остальное это "с возможностью нести вооружение" как опция к основной миссии. На Ми-8 тоже можно нурсы присобачить, но ударным он от этого не становится.
Цитата, Юрий из Ред Алерт2 сообщ. №7
Украина покупает провереную турецкую связь Алсесан на всю армию.
А почему вы пишете об этих очередных "джавелинах" как о свершившемся факте?
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АлександрА
1957
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№9
09.10.2017 13:11
Цитата, BorSch сообщ. №5
Российский двигатель, допустим, будет стоить вдвое дешевле. Синергия от отечественного производства косвенно еще снизит стоимость. А сколько стоит пара импортных дизелей для "Альтаира"?
Я встречал информацию о том что шестицилиндровый авиадизель RED A5 стоит 3,5 млн. рублей. Назовите модель и цену отечественного ТВД мощностью 1000 л.с.
Просто для того чтобы Вам сориентироваться в ценах на ТВД:
Продаем двигатель ТВ3-117 ВМ сер. 02 2007 г.в. c формуляром.Место нахождение Россия цена 19,5 млн руб.с НДС.
Цитата
Кроме того нельзя забывать об огромном выигрыше в массе двигательной установки и, соответственно, - общем удешевлении конструкции БПЛА.
Нельзя забывать что дизели на режимах крейсерского полёта, когда двигатель работает далеко не на полной мощности, значительно экономичнее ТВД.
Цитата
И если говорим об аппарате тяжелого класса - он в любом случае не будет дешевым.
При этом, в отличие от реактивного малозаметного БЛА, оставаясь чрезвычайно уязвимым для истребителей противника и ЗРК средней и большой дальности.
Цитата
Кмк Вы путаете разведчик с ударным ЛА-камикадзе. Разведчик должен находиться высоко и перемещаться с малой скоростью.
Винтовой разведчик имеющий большую продолжительность полёта можно с успехом применять только в военных конфликтов со слаборазвитыми странами третьего мира и негосударственными террористическими организациями не располагающими ЗРК средней/большой дальности и истребительной авиацией. Разведывательные БЛА, не имеющие ударных возможностей, получают в ВВС США индекс RQ - примеру RQ-180. По отечественной классификации MQ-9 не разведывательный, а многоцелевой БЛА.
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АлександрА
1957
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№10
09.10.2017 13:21
Цитата, Юрий из Ред Алерт2 сообщ. №7
Россия не является лидером в РЭБ, лидерами являются США, Британия, Израиль.
Ваше мнение по вопросу против мнения Беннета. Сэмюэл Бендетт — научный сотрудник CNA Corporation, пишущий для блога RealClearWorld.com. Ранее он работал в Национальном университете обороны, занимаясь вопросами новых прорывных технологий и их использованием в кризисных ситуациях.
Цитата
Чтобы быть лидерами РЭБ нужно иметь современную радиоэлектронную промышленность, в россии её нету, поэтому проблемы с созданием беспилотников, проблемы создания защищеной системы связи аналога link-16
То что Вы не знаете что ВС России используют систему объединенной связи, навигации и обмена данными ОСНОД, являющуюся функциональным аналогом системы Link 16, позволяет мне понять что Ваша квалификация явно недостаточна чтобы оспаривать мнение Беннета.
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АлександрА
1957
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№11
09.10.2017 13:25
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Hazzard
7054
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№12
09.10.2017 13:36
Цитата, АлександрА сообщ. №11
Потому что сбитым MQ-9 управлял оператор - американский военнослужащий.
Без разницы, ни один оператор не смог бы увернуться на Риппере от ракеты.
Цитата, АлександрА сообщ. №11
Хорошо - многоцелевой БЛА MQ-9. Теперь возражений нет?
Пойдет, но я не про то, я про то, что не надо рассматривать вооружённые БПЛА как альтернативу ударной авиации. Они используются как оружейные платформы в крайне узком спектре задач. БПЛА, в первую очередь, разведчики, и именно в этом виде они и нужны, и важны. Какая бы не была ПВО у противника, проводить разведку надо, и лучше делать это на беспилотных машинах, чем на пилотируемых, чтобы не было риска потери пилота. А чем лучше ПВО, тем больше вероятность этой потери, и значит, как это не парадоксально, чем лучше ПВО противника, и тем важнее против него использовать БПЛА. И без разницы, какой двигатель будет у этого БПЛА, он в любом случае расходный материал.
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+3Сообщить модератору
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АлександрА
1957
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№13
09.10.2017 13:56
Цитата, Hazzard сообщ. №12
Без разницы, ни один оператор не смог бы увернуться на Риппере от ракеты.
Для того чтобы БЛА MQ-9 гарантированно избежал поражения ЗУР стартовавшей с боевой машины 9А31 достаточно просто не опускаться ниже высоты 6100 м (20 000 ft) над землёй, но у американского оператора почему то не хватило квалификации это сделать.
"Новым самолетам, "построенным из золота", категорически запрещалось снижаться менее 20000 футов (6100 м). Как известно, тем находится верхняя граница зоны поражения войсковой ПВО-зенитной артиллерии и маловысотных ЗРК."
"The missiles are about 1.5 to 1.8 m (5 to 6 ft) in length and weigh about 17 to 18 kg (37 to 40 lb), depending on the model. Shoulder-fired SAMs generally have a target detection range of about 10 km (6 mi) and an engagement range of about 6 km (4 mi), so aircraft flying at 6,100 metres (20,000 ft) or higher are relatively safe.
Цитата
Пойдет, но я не про то, я про то, что не надо рассматривать вооружённые БПЛА как альтернативу ударной авиации. Они используются как оружейные платформы в крайне узком спектре задач. БПЛА, в первую очередь, разведчики, и именно в этом виде они и нужны, и важны.
Действующие на средних высотах беспилотные самолёты с воздушным винтом, в любом виде, невооруженном или вооруженном, чрезвычайно уязвимы для атак истребителей и при заходе в зоны поражения ЗРК средней и большой дальности, по этому не пригодны для ведения боевых действий против технологически развитого противника.
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Hazzard
7054
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№14
09.10.2017 14:02
Цитата, АлександрА сообщ. №13
Для того чтобы БЛА MQ-9 гарантированно избежал поражения ЗУР стартовавшей с боевой машины 9А31 достаточно просто не опускаться ниже высоты 6100 м (20 000 ft) над землёй, но у американского оператора почему то не хватило квалификации это сделать.
Наверно пытался что-то рассмотреть.
Цитата, АлександрА сообщ. №13
Действующей на средних высотах беспилотные самолёты с воздушным винтом, в любом виде, невооруженном или вооруженном, чрезвычайно уязвимы для атак истребителей и при заходе в зону поражения ЗРК средней и большой дальности
А почему реактивные будут менее уязвимы? Истребители и ракеты ПВО всё равно быстрее.
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АлександрА
1957
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№15
09.10.2017 14:06
Цитата, Hazzard сообщ. №14
Наверно пытался что-то рассмотреть.
Ну теперь у него вычтут из зарплаты. Бгг
Цитата
А почему реактивные будут менее уязвимы?
Потому что в отличии от винтовых их можно сделать малозаметными. Примеры - RQ-170, RQ-180, MQ-25.
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Hazzard
7054
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№16
09.10.2017 14:18
Цитата, АлександрА сообщ. №15
Ну теперь у него вычтут из зарплаты. Бгг
Ну, между "вычесть из зарплаты", и то скорее всего по приказу, и быть лично сбитым, как наш Ту-22МР в Грузии выбор очевиден.
Цитата, АлександрА сообщ. №15
Потому что в отличии от винтовых их можно сделать малозаметными. Примеры - RQ-170, RQ-180, MQ-25.
С RQ-170 бодро начали, построили аж 20 штук. Но потом произошли всем известные иранские события, и американцы уперлись в не решаемый фундаментальный вопрос, как можно сделать малозаметной дистанционно управляемую разведывательную машину (тоесть такую, которая постоянно принимает и излучает сигналы)?
Вот сейчас и идут проекты по превращению программы MQ-25 в танкер заправщик или RQ-180 в дроны для будущего стратегического бомбера (который тоже еще даже не на горизонте). А над Йеменом летают Рипперы, а не Сентинелы.
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1962
1917
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№17
09.10.2017 14:19
В общем все верно. Мы однозначно отстаем пока в бла от лидеров. С ираном и турцией перебор имхо. Но я также считаю что те ударные бла，которые существуют сейчас даже у лидеров, хороши против “партизан-повстанцев-террористов“. Можно конечно их использовать для разного рода точечных ударов против слабого в военном плане противника. Но прорваться к охорошо охраняемым объектам на современном технологическом уровне у них шансов нет. Да и крупные объекты требуют крупных боеприпасов. Так что против более серьезного противника лучше бла использовать как систему рэб, разведки и целеуказания для дальнобойных ударных систем. И судя по Сирии, в этом направлении у нас идет все нормально. Это конечно в обозримом будущем. Разного рода рои бла и прочие роботы в будущем оставим на будущее.
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АлександрА
1957
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№18
09.10.2017 14:41
Цитата, Hazzard сообщ. №16
не решаемый фундаментальный вопрос, как можно сделать малозаметной дистанционно управляемую разведывательную машину (тоесть такую, которая постоянно принимает и излучает сигналы)?
Излучаемый сигнал трудно обнаружить и перехватить - он идёт на спутник. Что бы там не заявляли представители ВС Ирана, RQ-170 скорее всего самостоятельно совершил вынужденную посадку с убранным шасси (хотя по хорошему должен был при возникновении технических проблем вызывающих прекращение полёта самоликвидироваться).
Цитата
Вот сейчас и идут проекты по превращению программы MQ-25 в танкер заправщик или RQ-180 в дроны для будущего стратегического бомбера (который тоже еще даже не на горизонте). А над Йеменом летают Рипперы, а не Сентинелы.
Может и "Сенитнелы" летают, откуда ж нам знать. Просто признаем что практически все средневысотные разведывательные и многоцелевые БЛА сегодня пригодны лишь для применения в воздушном пространстве самых отсталых государств и против плоховооруженных негосударственных акторов - партизан/террористов. Бахвалиться превосходством в этих БЛА, как сделал Самуэль Бендетт - это бахвалиться почти двумя десятилетиями "противопартизанской"/"противотеррористической" ориентации своих ВС. В войне с технологически развитым противником все эти БЛА чрезвычайно уязвимы, вследствие чего почти бесполезны.
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АлександрА
1957
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№19
09.10.2017 14:59
Цитата, 1962 сообщ. №17
Ну, между "вычесть из зарплаты", и то скорее всего по приказу, и быть лично сбитым, как наш Ту-22МР в Грузии выбор очевиден.
В ходе "пятидневной войны" был сбит обычный Ту-22М3. В ходе "шестнадцатилетней войны" которую ведёт возглавляемая США коалиция в Афганистане были потеряны - B-1B одна штука, E-2 одна штука, U-2 один, P-3 один, Nimrod MR.2 один, MC-130 два, KC-135 один, не считая всякой прочей мелочи, что ещё раз демонстрирует преимущества "пятидневных" войны над "шеснадцатилетними".
"Шестнадцатилетние" войны к тому же приводят к перекосам в строительстве ВС под войны одного типа - в данном случае противопартизанские/контртеррористические, что сегодня в США соответствующими кругами вполне осознано. Успешно воевать обычным оружием с высокотехнологичным противником ВС США сегодня не готовы, а ядерным - самоубийство. И это хорошо. Значит высок шанс что закат Pax Americana завершится без большой войны.
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BorSch
4384
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№20
09.10.2017 15:01
Цитата, 1962 сообщ. №17
Можно конечно их использовать для разного рода точечных ударов против слабого в военном плане противникаПодождите ка, современные разведывательные и ударные БПЛА никогда и не позиционировались как оружие первого удара.Просто признаем что практически все средневысотные разведывательные и многоцелевые БЛА сегодня пригодны лишь для применения в воздушном пространстве самых отсталых государств
И применяются против ослабленного противника, после подавления средств ПВО и завоевания господства в воздушном пространстве. Разве не так?
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АлександрА
1957
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№21
09.10.2017 15:20
Цитата, BorSch сообщ. №20
Подождите ка, современные разведывательные и ударные БПЛА никогда и не позиционировались как оружие первого удара.
Смотреть справа внизу "Построение первого МРАУ на Западном ВН"
Никто в начале 2000-х даже предположить не мог что программа X-45 будет закрыта, и что к концу следующего десятилетия США будут грозить миру БЛА класса MQ-9.
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Hazzard
7054
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№22
09.10.2017 16:15
Излучаемый сигнал трудно обнаружить и перехватить - он идёт на спутник.
Не знаю, как насчёт перехватить, но обнаружить его в разы проще чем обычный радиопередатчик. Ибо чтобы "добить" до спутника через атмосферу, топосферу и т.д. надо давать относительно сильный сигнал.
Скажите мне, по вашему мнению,
а). для вскрытия вражеской ПВО, что лучше послать - БЛА или Ту-22МР?
б). если поступила задача провести авиаразведку в условиях не полностью подавленного ПВО противника, что лучше послать - БЛА или Ту-22МР?
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askme
172
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№23
09.10.2017 17:10
Совершенно верно. Нынешние поршневые беспилотники не имеют ни малейшего шанса в современной войне. Потому что легко уничтожаются средствами ПВО, будучи при этом значительно дороже средств ПВО, выстрела средств ПВО (а это не только ракета, но и электромагнитный импульс может быть, есть электромагнитные ружья против БПЛА, выстрел лучом лазера, артиллерийский выстрел, наконец - много всего уже воплощенного в металле).
До последнего времени перед Россией не стояла задача воевать против папуасов, так что и изощряться с поршневыми беспилотниками особого смысла не было. Большие войны с НАТО ушли на время пост-СССР в прошлое, так что "Рейсы" и проекты их ударных скоростных собратьев потеряли актуальность надолго, этот класс беспилотников... А сейчас любые ударные беспилотники - это необходимость и из-за Сирии и из-за иных подобных реалий, включая Донбасс и проч...
Если же говорить о беспилотниках в контексте нынешнего противостояния НАТО-РФ, то тут нужны совершенно иные аппараты: скоростные (желательно гиперзвуковые, сложно физически перехватываемые), работающие при любых помехах либо эффективно функционирующие как автономные роботы. И именно в комплексе все должно быть, без чего-то одного - смысла нет. Пока до этого уровня никто не дорос. Пока это все эксперименты, а не тот тип вооружений, на котором можно строить всю стратегию современного боя, не имея субститутов, комплексирования... Даже в разведке... Без старых дедовских способов пока никуда не деться...
Война исключительно боевыми роботами (на порядки дешевле и эффективнее нынешних) - это пока лишь будущее, а не настоящее. Обозримое будущее, но не реальность. До тех пор беспилотники - не всесильны. Скорее это эффективная, модная опция, типа РЭБ. Но одним РЭБом не навоюешься в глобальной войне монстров. Современные нам беспилотники в такой войне - дорогие, относительно быстро сметаемые метлой ПВО и РЭБ эффективные, но уязвимые игрушки.. Так что в этом смысле США настолько же отсталы, насколько и Россия...
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Враг
8156
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№24
09.10.2017 18:21
АлександрА
Все средние и тяжелые БЛА с поршневыми или турбовинтовыми двигателями пригодны для применения лишь в воздушном пространстве самых отсталых стран третьего мира.Вы подменяете понятия. Даже если и так, то это не означает, что Россия не отстаёт по части БПЛА не только от штатов, но даже от Китая, Ирана, арабов, турок.
В войне с серьезным противникам применение таких аппаратов в подавляющем большинстве случаев будет заканчиваться падением на землю их обломков.А будет ли такая война при наличии у всех серьёзных противников ядерного оружия и средств его гарантированной доставки до территории противника? Что-то очень сомнительно. А вот войны типа как в Чечне, Сирии, Украине, Афганистане, Ираке, Ливии и т.д. - есть и будет ещё видимо много. И эти войны показывают, что БПЛА очень нужны и незаменимы обычной авиацией, либо если заменимы, то стоить это будет во много раз дороже. Низкоорбитальный спутник-шпион тоже не может висеть на одном месте (над несколькими местами) где-нибудь над Сирией (а геостационарный слишком далеко) да и стоит он куда дороже небольшого БПЛА.
БПЛА могут быть персональными глазами подразделений самого разного уровня. С пилотируемыми самолётами так не получалось никогда. БПЛА могут висеть в воздухе сутками, контролируя территории за относительно небольшие деньги и при этом никто не рискует жизнями, здоровьем. Забыли как сбили в Грузии разведывательный Ту-22?
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Воин3D
1241
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№25
09.10.2017 20:09
Цитата, АлександрА сообщ. №19
В ходе "пятидневной войны" был сбит обычный Ту-22М3.Да щаз. Совсем обычный...
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Т-70
1861
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№26
09.10.2017 20:12
Цитата, Враг сообщ. №24
Вы подменяете понятия. Даже если и так, то это не означает, что Россия не отстаёт по части БПЛА не только от штатов, но даже от Китая, Ирана, арабов, турок.Ну смысл дискуссии-а так ли важно это отставание,и стоит ли,так по этому поводу переживать?????????????????? В Сирии хватает номенклатуры БПЛА,а то,что не хватает сделают позже.
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Воин3D
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№27
09.10.2017 20:13
Цитата, Враг сообщ. №24
А вот войны типа как в Чечне, Сирии, Украине, Афганистане, Ираке, Ливии и т.д. - есть и будет ещё видимо много. И эти войны показывают, что БПЛА очень нужны и незаменимы обычной авиацией, либо если заменимы, то стоить это будет во много раз дороже.Разведывательное нужны, никто и не спорит. Поэтому их там и сбивают пачками, что без разведки ни как. А вот ударные... кому охота рисковать машиной стоимостью 30 лямов зеленью?
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Воин3D
1241
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№28
09.10.2017 20:16
Цитата, АлександрА сообщ. №21
Смотреть справа внизу "Построение первого МРАУ на Западном ВН"Вы этот плакатик сверните в трубочку и выбросьте. Та группировка которая, якобы должна наступать на нас на юге, сегодня визы для центральной группировки отменила )))
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