В США спрогнозировали будущее российской космонавтики
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Луна виднеется в небе рядом с куполом парашюта, на котором спускают капсулу космического корабля «Союз», 16 сентября 2011 года, Казахстан. Внутри капсулы находятся два российских космонавта и астронавт НАСА, возвращающиеся на Землю после пребывания на борту МКС.
Источник: Ростех
Американское издание Space News опросило экспертов о перспективах российской космонавтики. Таким образом оно вспомнило о 60-летии запуска СССР первого искусственного спутника Земли.
"Наши институты противоречат идее освоения космоса. Да, мы можем поддерживать наши возможности в военной космонавтике, но мы не сможем продвигаться дальше или сделать нашу отрасль эффективной и прибыльной", — приводит издание слова генерального директора исследовательского стартапа Under Mad Trends россиянина Павла Лузина.
Тренд сохранится, если, в частности, в России не изменятся экономические условия (будут созданы условия для частного бизнеса). Основные причины спада в космической отрасли России издание видит в сильной зависимости от Минобороны (80 из 134 российских космических аппаратов являются военными), небольшом числе научных и коммерческих программ, снижении финансирования и "отсутствии видения".
"Космическая индустрия России находится в глубоком кризисе", — отмечает Лузин.
С другой стороны, Space News признает, что военная составляющая космической отрасли страны поддерживается на приемлемом уровне.
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06.10.2017
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