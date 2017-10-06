Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США спрогнозировали будущее российской космонавтики

09.10.2017 Lenta.ru 472 0
0
Понравилась новость?
 0
Приземление капсулы космического корабля «Союз»
Луна виднеется в небе рядом с куполом парашюта, на котором спускают капсулу космического корабля «Союз», 16 сентября 2011 года, Казахстан. Внутри капсулы находятся два российских космонавта и астронавт НАСА, возвращающиеся на Землю после пребывания на борту МКС.
Источник: Ростех

Американское издание Space News опросило экспертов о перспективах российской космонавтики. Таким образом оно вспомнило о 60-летии запуска СССР первого искусственного спутника Земли.

"Наши институты противоречат идее освоения космоса. Да, мы можем поддерживать наши возможности в военной космонавтике, но мы не сможем продвигаться дальше или сделать нашу отрасль эффективной и прибыльной", — приводит издание слова генерального директора исследовательского стартапа Under Mad Trends россиянина Павла Лузина.

Тренд сохранится, если, в частности, в России не изменятся экономические условия (будут созданы условия для частного бизнеса). Основные причины спада в космической отрасли России издание видит в сильной зависимости от Минобороны (80 из 134 российских космических аппаратов являются военными), небольшом числе научных и коммерческих программ, снижении финансирования и "отсутствии видения".

"Космическая индустрия России находится в глубоком кризисе", — отмечает Лузин.

С другой стороны, Space News признает, что военная составляющая космической отрасли страны поддерживается на приемлемом уровне.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Земля

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы