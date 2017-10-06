«КАМАЗ» поставит крупную партию автомобилей в Туркменистан
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Самосвал КАМАЗ-65201.
Источник: http://zolotoyolymp.ru/
ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставит 250 автомобилей КАМАЗ-6520 в адрес Министерства автомобильного транспорта Туркменистана.
Постановление о закупке грузовых автомобилей КАМАЗ было подписано Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 29 сентября во время визита в страну Президента России Владимира Путина. Согласно документу Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит у крупнейшего российского производителя грузовой техники 250 единиц автомобилей КАМАЗ-6520, грузоподъёмностью 20 тонн.
Глава туркменского государства отметил, что развитие многофункциональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры является ключевым условием реализации экономического, инвестиционного, транзитного и ресурсного потенциала Туркменистана. Он обратил внимание на успешное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Татарстан в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией.
Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения. За последние десять лет в страну поставлено более 9 тыс. единиц грузовых автомобилей и спецтехники КАМАЗ, и компания продолжает содействовать развитию автопарка страны.
Автотехника КАМАЗ широко используется в различных отраслях туркменской экономики и отлично себя зарекомендовала. С учётом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КАМАЗ площадью более 5 тыс. кв. метров. Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, здесь проходят обучение туркменские специалисты, преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ. Кроме того, «КАМАЗ» имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Ашхабаде, Балканабаде, Мары и Туркменабаде.
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06.10.2017
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