«КАМАЗ» поставит крупную партию автомобилей в Туркменистан



Самосвал КАМАЗ-65201.

Источник: http://zolotoyolymp.ru/ Самосвал КАМАЗ-65201.Источник: http://zolotoyolymp.ru/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставит 250 автомобилей КАМАЗ-6520 в адрес Министерства автомобильного транспорта Туркменистана.

Постановление о закупке грузовых автомобилей КАМАЗ было подписано Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 29 сентября во время визита в страну Президента России Владимира Путина. Согласно документу Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит у крупнейшего российского производителя грузовой техники 250 единиц автомобилей КАМАЗ-6520, грузоподъёмностью 20 тонн.

Глава туркменского государства отметил, что развитие многофункциональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры является ключевым условием реализации экономического, инвестиционного, транзитного и ресурсного потенциала Туркменистана. Он обратил внимание на успешное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Татарстан в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией.

Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения. За последние десять лет в страну поставлено более 9 тыс. единиц грузовых автомобилей и спецтехники КАМАЗ, и компания продолжает содействовать развитию автопарка страны.

Автотехника КАМАЗ широко используется в различных отраслях туркменской экономики и отлично себя зарекомендовала. С учётом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КАМАЗ площадью более 5 тыс. кв. метров. Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, здесь проходят обучение туркменские специалисты, преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ. Кроме того, «КАМАЗ» имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Ашхабаде, Балканабаде, Мары и Туркменабаде.