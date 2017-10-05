США обновят самолёты "ядерного возмездия"



Самолёт управления и связи E-6B.

Источник: defensenews.com Самолёт управления и связи E-6B.Источник: defensenews.com

Американские ракеты с ядерными боеголовками смогут поразить противника, даже если будут уничтожены все наземные пункты управления. Вчера, 4 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что командование ВВС США заказало разработку воздушного командного пункта для баллистических ракет, который получил название Airborne Launch Control System Replacement (ALCS-R).

Еще в 60-е годы в США был разработан воздушный командный пункт Airborne Launch Control System (ALCS), размещённый на самолёте. В случае разрушения всех наземных командных пунктов с самолёта мог передаваться сигнал для пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Командный пункт ALCS управлял наземными МБР шахтного базирования (Minuteman) и ракетами, установленными на стратегических атомных субмаринах.

На сегодняшний день система командных пунктов ALCS охватывает 16 самолётов E-6B, которые находятся в подчинении ВМС США. При этом система безнадежно устарела, поскольку часть её оборудования не обновлялась с 60-х годов. Чтобы поддерживать "ядерный щит" в боеспособном состоянии, командование ВВС США заказало компаниям Lockheed Martin и Rockwell Collins разработку новой системы командных пунктов, получившей условное название Airborne Launch Control System Replacement (ALCS-R).

Вчера стало известно, что на создание действующего прототипа системы ALCS-R компания Lockheed Martin получила $86 млн, а Rockwell Collins — $76 млн. За эти деньги подрядчики обязались до 2021 года подготовить полнофункциональную систему командования и контроля (command-and-control, C2) для американских МБР. В 2021 году военное командование проведет финальный тендер и выберет победителя, который оснастит новым оборудованием все 16 самолётов E-6B, а также пусковые установки ракет Minuteman III и их "потомков".