WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии



Характеристики автомата WAC-47.

Источник: defence-blog.com Характеристики автомата WAC-47.Источник: defence-blog.com

Украинская армия может сменить АК на AR-15. Вчера, 4 октября, пресс-служба концерна "Укроборонпром" сообщила о том, что сегодня на полигоне Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах (Киевская область) пройдут испытания первой партии автоматов WAC-47.

Автомат является клоном американских штурмовых винтовок M4/M16, которые, в свою очередь, спроектированы на базе оружейной системы AR-15. Это первая модель стрелкового оружия на базе американской оружейной платформы, созданная для украинской армии, использующей преимущественно советские автоматы АК и винтовку "Форт-221" (лицензионная копия израильского автомата Tavor Assault Rifle-21).

"Штурмовая винтовка WAC-47, которая будет производиться на предприятиях госконцерна "Укроборонпром" в кооперации с американской компанией Aeroscraft, является сверхсовременным оружием. Новый автомат должен стать полноценной оружейной системой в соответствии с требованиями НАТО. Производство WAC-47 в Украине является реальным шагом нашей армии к евроатлантическим структурам", — сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Первоначально автоматами WAC-47 планируется вооружить подразделения, которые входят в состав международной Литовско-польско-украинской бригады, а также солдат, принимающих участие в миротворческих миссиях. Если испытания пройдут успешно, то новые автоматы поступят в крупносерийное производство и смогут постепенно заменить АК на вооружении украинских силовых структур.

Чтобы переход с советских оружейных платформ на стандарты НАТО был максимально "мягким", WAC-47 поначалу будет выпускаться в вариантах под патроны калибра 7,62?39 и 5,45?39 мм с возможностью использовать магазины от АК. Благодаря модульной конструкции WAC-47 сможет использовать как "советские", так и "натовские" патроны после быстрой замены некоторых деталей.