WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
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Характеристики автомата WAC-47.
Источник: defence-blog.com
Украинская армия может сменить АК на AR-15. Вчера, 4 октября, пресс-служба концерна "Укроборонпром" сообщила о том, что сегодня на полигоне Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах (Киевская область) пройдут испытания первой партии автоматов WAC-47.
Автомат является клоном американских штурмовых винтовок M4/M16, которые, в свою очередь, спроектированы на базе оружейной системы AR-15. Это первая модель стрелкового оружия на базе американской оружейной платформы, созданная для украинской армии, использующей преимущественно советские автоматы АК и винтовку "Форт-221" (лицензионная копия израильского автомата Tavor Assault Rifle-21).
"Штурмовая винтовка WAC-47, которая будет производиться на предприятиях госконцерна "Укроборонпром" в кооперации с американской компанией Aeroscraft, является сверхсовременным оружием. Новый автомат должен стать полноценной оружейной системой в соответствии с требованиями НАТО. Производство WAC-47 в Украине является реальным шагом нашей армии к евроатлантическим структурам", — сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
Первоначально автоматами WAC-47 планируется вооружить подразделения, которые входят в состав международной Литовско-польско-украинской бригады, а также солдат, принимающих участие в миротворческих миссиях. Если испытания пройдут успешно, то новые автоматы поступят в крупносерийное производство и смогут постепенно заменить АК на вооружении украинских силовых структур.
Чтобы переход с советских оружейных платформ на стандарты НАТО был максимально "мягким", WAC-47 поначалу будет выпускаться в вариантах под патроны калибра 7,62?39 и 5,45?39 мм с возможностью использовать магазины от АК. Благодаря модульной конструкции WAC-47 сможет использовать как "советские", так и "натовские" патроны после быстрой замены некоторых деталей.
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05.10.2017
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BorSch
4349
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№1
06.10.2017 18:23
Цитата, q
поначалу будет выпускаться в вариантах под патроны калибра 7,62х39 и 5,45х39 мм с возможностью использовать магазины от АКУкроборонпром о 5,45 ничего не говорит, только про 7,62:
Калифорнийская компания Aeroscraft не занимается стрелковым оружием от слова совсем.
Можно предположить, что это "сотрудничество" (по лицензии правительства США) является обходом запрета на поставки Украине летального оружия и будет заключаться в поставке и сборке в 404 готовых комплектов.
Кроме того, ГК “Укроборонпром” готов, при условии финансирования со стороны государства, построить завод по производству боеприпасов, как еще советских, так и натовских калибров. Все проекты создания завода уже находятся на рассмотрении Кабинета министров. Реализация проекта после получения средств займет 18 месяцев. Создание такого завода, вместо утраченных из-за российской агрессии мощностей, позволит решить стратегическую задачу – обеспечение обороноспособности Украины.
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