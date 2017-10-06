Российские подлодки ударили ракетами по объектам боевиков ИГ* в Сирии



Запуск ракет "Калибр" по целям террористов в Сирии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Запуск ракет "Калибр" по целям террористов в Сирии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" атаковали ракетами "Калибр" объекты террористов в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пуски десяти крылатых ракет прошли из акватории Средиземного моря. Средства контроля подтвердили уничтожение всех целей.

По словам Конашенкова, за последнюю неделю российская разведка узнала координаты наиболее важных объектов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор. Они и стали целями атаки подлодок.

В результате удара были уничтожены командные пункты террористов, крупные склады оружия и ангары с бронетехникой в районе города Меядин. Тем самым российская авиация и соединения ВМФ продолжили поддержку успешного наступления сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее в Минобороны сообщили, что попытки атак "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* на западе и востоке Сирии провалились. Боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы. Только с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 человек убитыми.

*Террористическая организация, запрещенная в России