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"Калашников" заявил о готовности серийного производства новых автоматов

06.10.2017 Военное обозрение 1384 4
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АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник: Андрей Союстов

Концерн "Калашников" может в следующем году приступить к серийному производству автоматов АК-12 и АК-15, которые проходят испытания у военных, сообщила в четверг официальный представитель концерна София Иванова.


Концерн готов к серийному производству уже в следующем году - сказала она.


Отвечая на вопрос о сроках завершения испытаний АК-12 и АК-15 С.Иванова сообщила, что этот вопрос находится в ведении Минобороны.


Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о принятии на вооружение новых автоматов ожидается в этом году.

Не будет такого - один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы - и завода имени Дегтярева, и "Калашникова" - сказал тогда Рогозин.


По его словам, АК-12 может стать армейским автоматом, АЕК-971 - пойти на вооружение спецподразделений.


Автоматы разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами" - планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос. На АК-12 военнослужащий в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12. АЕК-971 - более сложный автомат, с большим количеством функций, он более высокоточный, могут применяться разные патроны. Он тоже может пригодиться - не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения, Национальной гвардии, пограничникам - передает "Интерфакс" слова вице-премьера
05.10.2017
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Страны
Россия
Продукция
АЕК-971
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
Персоны
Иванов Сергей
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
BY
Sheff
5
№1
06.10.2017 10:38
Цитата, q
Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой.
В том виде в котором они представлены на картинке, этого делать нельзя, на сколько я знаю.
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RU
Алексaндр
176
№2
06.10.2017 11:20
Цитата, Sheff сообщ. №1
Все правильно, это было на первом образце Ак-12. А на новом Ак-12 ничего этого нет. В принципе это Ак-74М обвешаны планками Пикатинни  и телескопическим прикладом.
0
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GE
Centurion
64
№3
06.10.2017 13:52
Я вот не  могу понять,что в этом автомате такого ух ты нового ??? взяли бы лучше и смодернизировали бы тот огромный запас АК что миллионами имеется на складах РФ !!! взяли бы хоть пример от автомата Американо Израильского тюнинга ''АК Альфа '',он гораздо лучше чем этот "новый " АК-12. а про этот АЕК-971 вообще плакать или смеятся,ошыбка природы какая то.    http://www.armoury-online.ru/articles/ar/il/ak-alfa/
0
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RU
BorSch
4349
№4
06.10.2017 14:42
0
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