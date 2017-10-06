"Калашников" заявил о готовности серийного производства новых автоматов



Автоматы АК-12 и АК-15.

Источник: Андрей Союстов Автоматы АК-12 и АК-15.Источник: Андрей Союстов

Концерн "Калашников" может в следующем году приступить к серийному производству автоматов АК-12 и АК-15, которые проходят испытания у военных, сообщила в четверг официальный представитель концерна София Иванова.

Концерн готов к серийному производству уже в следующем году - сказала она.

Отвечая на вопрос о сроках завершения испытаний АК-12 и АК-15 С.Иванова сообщила, что этот вопрос находится в ведении Минобороны.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о принятии на вооружение новых автоматов ожидается в этом году.

Не будет такого - один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы - и завода имени Дегтярева, и "Калашникова" - сказал тогда Рогозин.

По его словам, АК-12 может стать армейским автоматом, АЕК-971 - пойти на вооружение спецподразделений.

Автоматы разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами" - планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос. На АК-12 военнослужащий в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12. АЕК-971 - более сложный автомат, с большим количеством функций, он более высокоточный, могут применяться разные патроны. Он тоже может пригодиться - не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения, Национальной гвардии, пограничникам - передает "Интерфакс" слова вице-премьера