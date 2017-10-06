"Калашников" заявил о готовности серийного производства новых автоматов
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Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник: Андрей Союстов
Концерн "Калашников" может в следующем году приступить к серийному производству автоматов АК-12 и АК-15, которые проходят испытания у военных, сообщила в четверг официальный представитель концерна София Иванова.
Концерн готов к серийному производству уже в следующем году - сказала она.
Отвечая на вопрос о сроках завершения испытаний АК-12 и АК-15 С.Иванова сообщила, что этот вопрос находится в ведении Минобороны.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о принятии на вооружение новых автоматов ожидается в этом году.
Не будет такого - один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы - и завода имени Дегтярева, и "Калашникова" - сказал тогда Рогозин.
По его словам, АК-12 может стать армейским автоматом, АЕК-971 - пойти на вооружение спецподразделений.
Автоматы разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами" - планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос. На АК-12 военнослужащий в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12. АЕК-971 - более сложный автомат, с большим количеством функций, он более высокоточный, могут применяться разные патроны. Он тоже может пригодиться - не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения, Национальной гвардии, пограничникам - передает "Интерфакс" слова вице-премьера
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05.10.2017
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Sheff
5
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№1
06.10.2017 10:38
Цитата, q
Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой.В том виде в котором они представлены на картинке, этого делать нельзя, на сколько я знаю.
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Алексaндр
176
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№2
06.10.2017 11:20
Цитата, Sheff сообщ. №1Все правильно, это было на первом образце Ак-12. А на новом Ак-12 ничего этого нет. В принципе это Ак-74М обвешаны планками Пикатинни и телескопическим прикладом.
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Centurion
64
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№3
06.10.2017 13:52
Я вот не могу понять,что в этом автомате такого ух ты нового ??? взяли бы лучше и смодернизировали бы тот огромный запас АК что миллионами имеется на складах РФ !!! взяли бы хоть пример от автомата Американо Израильского тюнинга ''АК Альфа '',он гораздо лучше чем этот "новый " АК-12. а про этот АЕК-971 вообще плакать или смеятся,ошыбка природы какая то. http://www.armoury-online.ru/articles/ar/il/ak-alfa/
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