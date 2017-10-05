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"Калашников" разработал новую систему взаимодействия с поставщиками

06.10.2017 RNS 500 0
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Оружейное производство на заводе концерна Калашников. Архивное фото
Оружейное производство на заводе концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба концерна "Калашников"

Российский концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех" намерен внедрить новую систему взаимодействия с поставщиками для повышения эффективности кооперации, сообщает пресс-служба компании.

Перед нами стоит важная задача по переходу на новую, прозрачную и эффективную модель кооперации в рамках производства конечного продукта в целом и управления сетями поставок в частности. Концерн "Калашников" намерен внедрить функционал "личного кабинета поставщика" в рамках ERP-системы предприятия. Это позволит наладить бесперебойную командную работу, оптимизировать затраты и существенно ускорить вывод наших новых разработок на рынок", - сказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

Новая система позволит нивелировать проблему ценообразования в рамках гособоронзаказа, которая не позволяла развивать внешних поставщиков, а также проблему окупаемости проектов.

"Концерн "Калашников" разработал и внедрил комплексную методику оценки поставщиков по основным критериям: качество, логистика и цена. В случае необходимости, на предприятиях-партнерах сотрудники концерна будут проводить аудит с целью создания программы развития и снижения затрат", - добавили в пресс-службе.
05.10.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ

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