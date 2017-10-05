"Калашников" разработал новую систему взаимодействия с поставщиками



Оружейное производство на заводе концерна Калашников. Архивное фото.

Источник: © Фото : пресс-служба концерна "Калашников" Оружейное производство на заводе концерна Калашников. Архивное фото.Источник: © Фото : пресс-служба концерна "Калашников"

Российский концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех" намерен внедрить новую систему взаимодействия с поставщиками для повышения эффективности кооперации, сообщает пресс-служба компании.

Перед нами стоит важная задача по переходу на новую, прозрачную и эффективную модель кооперации в рамках производства конечного продукта в целом и управления сетями поставок в частности. Концерн "Калашников" намерен внедрить функционал "личного кабинета поставщика" в рамках ERP-системы предприятия. Это позволит наладить бесперебойную командную работу, оптимизировать затраты и существенно ускорить вывод наших новых разработок на рынок", - сказал генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

Новая система позволит нивелировать проблему ценообразования в рамках гособоронзаказа, которая не позволяла развивать внешних поставщиков, а также проблему окупаемости проектов.

"Концерн "Калашников" разработал и внедрил комплексную методику оценки поставщиков по основным критериям: качество, логистика и цена. В случае необходимости, на предприятиях-партнерах сотрудники концерна будут проводить аудит с целью создания программы развития и снижения затрат", - добавили в пресс-службе.