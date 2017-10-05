Зенитная ракетная бригада ЦВО, оснащенная ЗРК "Бук-М2", заступила на боевое дежурство в Пензенской области
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Самоходные огневые установки 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2», 2016 год.
Источник: Ростех
ЦАМТО, 5 октября. Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО) 5 октября заступила на боевое дежурство в Пензенской области.
Накануне военнослужащие соединения вернулись из Астраханской области, где принимали участие в лагерном сборе войск противовоздушной обороны ЦВО.
За время учения на полигоне Капустин Яр боевые расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" выполнили успешные боевые стрельбы по крылатым ракетам на расстояниях до 50 км, не позволив условному противнику нанести ущерб прикрываемым объектам.
На учении зенитная ракетная бригада ЦВО получила отличную оценку, сообщает пресс-служба округа.
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05.10.2017
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