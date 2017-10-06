Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
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Российский "летающий" танк Т-90 считается мировым бестселлером.
ЦАМТО, 5 октября. Четверть века назад, 5 октября 1992 года принят на вооружение танк Т-90. Тем же постановлением Правительства РФ были разрешены поставки за рубеж его экспортного варианта Т-90С.
За это время основные боевые танки серии Т-90 корпорации УВЗ доказали свою высокую боевую эффективность и неприхотливость в эксплуатации.
Т-90А (модернизированная модификация для российской армии) обладает улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками. В 2005 году поставлен на серийное производство Т-90С – самый востребованный танк на рынке вооружений. Машина успешно эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других стран. С 2004 года Т-90С изготавливается в Индии по российской лицензии.
На платформе Т-90А и Т-90С создано 12 образцов боевых и обеспечивающих машин для Сухопутных войск России и других стран.
"По эффективности Т-90С можно назвать вторым после ядерного оружия фактором сдерживания", – отмечал военный атташе Индии в России бригадный генерал Нарадан Бахадур Синх.
Танк Т-90МС (современная модификация танка Т-90С) впервые был представлен в 2011 году. Он отличается новым боевым башенным модулем с пушкой, обладающей улучшенными характеристиками точности стрельбы, новой высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем (СУО), а также новыми цифровыми средствами связи и навигации. Т-90МС оснащен баллистической и динамической защитой нового поколения, а также новым двигателем повышенной мощности. Сочетание боевых и технических характеристик позволяет экипажу успешно вести боевые действия в любом регионе, в различных климатических и погодных условиях, в любое время суток.
"Создание танков Т-90 стало знаковым событием в мировом танкостроении. Конструкция танков органично впитала в себя выдающиеся конструктивные решения Т-72 (компактность, малый боевой вес, исключительная надежность и простота в эксплуатации) и последние технические достижения в области динамической защиты, танковых артсистем, прицельных комплексов, высокоточного оружия, средств навигации и связи, силовой установки. Все это в купе с высокой технологичностью производства танков на конвейере АО "НПК "Уралвагонзавод" сделало Т-90 непревзойденным в мире по критерию "эффективность-стоимость", – резюмировал генеральный директор – главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Андрей Терликов.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
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05.10.2017
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KillaKan
1391
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№2
06.10.2017 10:11
Цитата, Тимур сообщ. №1
Сколько их на вооружении ВС РФ? Около 300?
Для забаненых в гугле.
Цитата, q
Россия — 350 единиц Т-90 и Т-90А в строевых частях (и ещё около 200 единиц находятся на хранении), по состоянию на 2017 год
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Воин3D
1234
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№3
06.10.2017 10:42
Цитата, KillaKan сообщ. №2
Россия — 350 единиц Т-90 и Т-90А в строевых частях (и ещё около 200 единиц находятся на хранении), по состоянию на 2017 годВроде бы большой контракт готовится на закупку последней версии, в рамках финансирования перевооружения сухопутных сил - 20-25 гг. То ли 1000, то ли 1500...
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ssv
64
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№4
06.10.2017 10:47
Главное - башня с комплексом вооружения. А это обычный модуль.
Не главное сколько танков, а главное сколько модулей произведено для установки на старые танки при проведении капитального ремонта.
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KillaKan
1391
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№5
06.10.2017 10:57
Цитата, Воин3D сообщ. №3
Вроде бы большой контракт готовится на закупку последней версии, в рамках финансирования перевооружения сухопутных сил - 20-25 гг. То ли 1000, то ли 1500...
Ну, чисто по логике, должны заменить все актуальные 72ые.
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Байкал57
380
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№6
06.10.2017 10:59
Двухчленный экипаж нужен и модуль от "Арматы". Вертолетчиков привлечь для шлема.
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Тимур
58
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№7
06.10.2017 14:51
Армату уже когда начнут делать. Зачем заказывать полторы тысячи Т-90-х, когда столько денег и времени на Армату потратили.
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arcad2000
127
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№8
06.10.2017 15:58
Зачем заказывать полторы тысячи Т-90-хЭто примерный ответ на вопрос о реальной боеготовности серийной Арматы.
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Сергей-82
10411
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№9
06.10.2017 16:44
Цитата, Воин3D сообщ. №3
Вроде бы большой контракт готовится на закупку последней версии, в рамках финансирования перевооружения сухопутных сил - 20-25 гг. То ли 1000, то ли 1500...Сами придумали?
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VK
435
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№10
06.10.2017 17:33
Зачем заказывать полторы тысячи Т-90-х, когда столько денег и времени на Армату потратили.
это русская народная традиция. "Ацы так жыли и мы будем".
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Воин3D
1234
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№11
06.10.2017 18:31
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Сами придумали?Было заявление по Т-90СМ. С учетом того, что предполагается применение Армата в окружении танков болле ранних типов это напрашивается. Сейчас идет модернизация 72-х, и начинается модернизация 80-х Производство 90-х напрашивается, тем более их применение отработано, и они явно дешевле Арматы.
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Сергей-82
10411
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№12
06.10.2017 18:47
Было заявление по Т-90СМСсылку можно,желательно на МО,а не на статью в СМИ.
Сейчас идет модернизация 72-х, и начинается модернизация 80-хБудет модерн Т-90,до уровня Т-90М.
Производство 90-х напрашивается, тем более их применение отработано, и они явно дешевле Арматы.Как раз нет,оно было нужно 10 лет назад,сейчас имея Армату после 2020 года и в наличие около 10000 -15000 Т-72/80/90 которых можно модернизировать,закупка Т-90 для себя была бы глупостью.Это в ВВС объяснима покупка Су-30/35 ,при чем даже параллельно с ПАК ФА(хотя ИМХО после доводки ПАК ФА я бы свернул закупки Су-30/35 для себя) т.к у ВВС нет резерва,по танковому парку резерв есть и есть возможность провести хороший модерн.
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штурм
3097
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№13
06.10.2017 19:42
Армату уже когда начнут делать. Зачем заказывать полторы тысячи Т-90-х, когда столько денег и времени на Армату потратили.
А что мешает и Армату и Т-90 Прорыв-3 выпускать параллельно?
уже сейчас понятно , что на 2300 Армат денег не хватит, их будут покупать в небольших количествах т.к. очень дорого!
Допустим в танковые ударные дивизии, коих будет 4-6 , будут закупать Армату и Барбарис,
а в мотострелковые части пойдут Т-90МС/ Т-72 М3, БМП-3М, Курганцы, модернизированные БМП - 2М.
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BorSch
4349
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№14
06.10.2017 20:01
Цитата, штурм сообщ. №13
А что мешает и Армату и Т-90 Прорыв-3 выпускать параллельно?Может быть здравый смысл?
Как здесь написали у нас 550 Т-90, пригодных для модернизации до МС.
И 100500 Т-72, которые можно привести к такому же или почти такому же уровню.
Еще сколько-то Т-80.
Ну и для чего строить новые?
Кстати, аналогичная картина с автоматом Калашникова, надеюсь что разум возьмет верх.
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Grey_wolf
3409
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№15
06.10.2017 22:44
Цитата, BorSch сообщ. №14
Может быть здравый смысл?Я тут как то задумывался о модернизации другого танка (по другой теме). Если конретнее то т-55 в роли конкурента польскому девайсу.
Так вот. К чему я пришел.
Если допустим взять т-72б и привести его к современному виду то однозначно получится т-90м. Это как про бабушку у которой если бы было .... то она однозначно была бы дедушкой (с).
Так вот. Что мы имеем? А имеем вот что. Для того что бы т-72б стал
1. Нужно приобрести всё новое оборудование, а это:
- двигатель;
- гусеницы;
- суо для командира;
- суо для наводчика;
- средства связи;
- новый ствол;
- новый автомат заряжания;
- даже извините новую зпу.
2. Всё старое демонтировать и утилизировать.
3. Это несчитая того что это всё барахло нужно привезти откуда нибудь с Владивостока или Магадана.
В итоге ради в сути своей коробки металла заморачиваться пунктами 2 и 3 просто напросто неимеет смысла. Слишком радикальны отличия начинки и обвеса т-90м от базового т-72б.
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Сергей-82
10411
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№16
07.10.2017 06:56
Цитата, Grey_wolf сообщ. №15
1. Нужно приобрести всё новое оборудование, а это:Вы предлагаете вернутся к тому что было в СССР то есть просто клепать новое,а старое которое может еще послужит, списыватьПри этом вы забыли то что цикл производства нового образца выше чем модернизация старого,при это кто бы что не говорил ,но цена нового не менее чем в 1,5 раза выше(а то и в 2),при этом опять же забывают о технических возможностях заводов(если не ошибаюсь сейчас Омск и Тагил легко без напряга выдают по 300 Т-72Б3,при этом работают на экспорт,поставляя новое и модернизуя).
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