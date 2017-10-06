Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции



Российский "летающий" танк Т-90 считается мировым бестселлером. Российский "летающий" танк Т-90 считается мировым бестселлером.

ЦАМТО, 5 октября. Четверть века назад, 5 октября 1992 года принят на вооружение танк Т-90. Тем же постановлением Правительства РФ были разрешены поставки за рубеж его экспортного варианта Т-90С.

За это время основные боевые танки серии Т-90 корпорации УВЗ доказали свою высокую боевую эффективность и неприхотливость в эксплуатации.

Т-90А (модернизированная модификация для российской армии) обладает улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками. В 2005 году поставлен на серийное производство Т-90С – самый востребованный танк на рынке вооружений. Машина успешно эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других стран. С 2004 года Т-90С изготавливается в Индии по российской лицензии.

На платформе Т-90А и Т-90С создано 12 образцов боевых и обеспечивающих машин для Сухопутных войск России и других стран.

"По эффективности Т-90С можно назвать вторым после ядерного оружия фактором сдерживания", – отмечал военный атташе Индии в России бригадный генерал Нарадан Бахадур Синх.

Танк Т-90МС (современная модификация танка Т-90С) впервые был представлен в 2011 году. Он отличается новым боевым башенным модулем с пушкой, обладающей улучшенными характеристиками точности стрельбы, новой высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем (СУО), а также новыми цифровыми средствами связи и навигации. Т-90МС оснащен баллистической и динамической защитой нового поколения, а также новым двигателем повышенной мощности. Сочетание боевых и технических характеристик позволяет экипажу успешно вести боевые действия в любом регионе, в различных климатических и погодных условиях, в любое время суток.

"Создание танков Т-90 стало знаковым событием в мировом танкостроении. Конструкция танков органично впитала в себя выдающиеся конструктивные решения Т-72 (компактность, малый боевой вес, исключительная надежность и простота в эксплуатации) и последние технические достижения в области динамической защиты, танковых артсистем, прицельных комплексов, высокоточного оружия, средств навигации и связи, силовой установки. Все это в купе с высокой технологичностью производства танков на конвейере АО "НПК "Уралвагонзавод" сделало Т-90 непревзойденным в мире по критерию "эффективность-стоимость", – резюмировал генеральный директор – главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Андрей Терликов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".