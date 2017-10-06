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Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону

06.10.2017 Lenta.ru 1380 14
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Алексей Кудрин
Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин участвует в панельной сессии "Макроэкономическая политика: стратегия действий" в рамках XX Петербургского международного экономического форума.
Источник: Константин Чалабов/РИА Новости

Российская экономика росла бы быстрее, если бы государство в 2011–2017 годах не наращивало расходы на оборону. Об этом говорится в статье главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, пишут "Ведомости".

За последние шесть лет расходы бюджета на образование снизились с 3,7 до 3,5 процента ВВП, на здравоохранение и спорт — с 3,5 до 3,3 процента, на безопасность и правоохранительную деятельность — с 2,5 до 2,3 процента. Одновременно затраты на оборону выросли с 2,5 до 3,1 процента ВВП. Особенно резкий рост произошел в 2014–2016 годах: с 3,2 до 4,4 процента.

По оценкам экспертов, такое перераспределение расходов ежегодно лишает экономику роста в 0,3 процентного пункта.

В сентябре Кудрин раскрыл часть своей стратегии развития России до 2024 года, которую он подготовил для президента Владимира Путина. Ключевое предложение стратегии — проведение структурных реформ, отмечает издание. Глава совета ЦСР предлагает на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование поднять на 0,8–1 процент ВВП, на здравоохранение — на 0,7–0,8 процента в 2024 году по сравнению с нынешним.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, принятому за основу при формировании проекта бюджета на трехлетку, российская экономика вырастет в 2017 на 2,1 процента, 2018 году — на 2,1 процента, в 2019-м — на 2,2 процента, а в 2020-м — на 2,3 процента.

По оценке Росстата, в январе-августе 2017 года ВВП вырос на 1,7 процента, причем в августе темпы роста увеличились до 2,3 процента.
05.10.2017
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Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Персоны
Кудрин Алексей
Путин Владимир
Проекты
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  • Комментарии
Комментариев 14, отображено с 1 по 14
RU
штурм
3097
№1
06.10.2017 01:25
если бы Кудрин не высасывал из растущей Российской экономики все соки в  2000-е, чтобы скупать миллиарды американских фантиков стимулируя развитие их экономики,  Россия жила бы значительно лучше!
+9
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RU
beka1
1184
№2
06.10.2017 03:33
Как бы этого гада Путин в 2018г премьером не назначил...
+4
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RU
Воин3D
1234
№3
06.10.2017 08:06
Цитата, штурм сообщ. №1
если бы Кудрин не высасывал из растущей Российской экономики все соки в  2000-е, чтобы скупать миллиарды американских фантиков стимулируя развитие их экономики,  Россия жила бы значительно лучше!
+1
0
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RU
Виктор Макаров
11
№4
06.10.2017 08:26
А каким местом думал сей деятель когда сидел кресле министра и вице-премьера, странный он какой то, как выперли его из власти, так сразу стал её критиковать, а если четно то тупой он и бездарный и говорит об этом то, что при нём был рост цены на нефть, были большие доходы, роста экономики, в частности промышленности не было, развивал паразитический финансовый капитал и выводил финансы в штаты. Сколько заводов при нём построили? А он ещё выступает. Странная кадровая политика ввп, чем тупее тем выше их возводят.
+3
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RU
kladbische
8
№5
06.10.2017 11:40
Таки да! Если бы в 1941 СССР не наращивал расходы на оборону, то люди жили бы лучше и экономика росла бы быстрее, где то за Уралом.

Таки да! Если бы сосед вместо забора купил бы кучу рассады и всё засадил на своём участке, то осенью у него был бы больше урожай, если бы не украли.

Таки да. Если бы Муамар вместо водохранилищ стал бы строить атомную бомбу, то и сам жив бы был до сих пор и многие Ливийцы жили бы и  уровень жизни у них был бы может чутка хуже чем до прихода демократии но был бы уровень жизни.

Таки да....
+12
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RU
Валентин
278
№6
06.10.2017 11:56
Ну, а чего нам ждать от этих людей...............
+3
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KZ
В.К.О.
581
№7
06.10.2017 12:09
Цитата, q
Российская экономика росла бы быстрее, если бы государство в 2011–2017 годах не наращивало расходы на оборону. Об этом говорится в статье главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, пишут "Ведомости".
Экономика России развивалась бы ещё лучше если  бы выгнали в шею всех  этих Кудриных, Улюкаевых, Силуановых, Набиуллиных, Орешкиных, а вместо них  назначили толковых людей...
+8
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RU
ID: 3396
292
№8
06.10.2017 12:21
Для "В.К.О."
Не оспаривая написанного, может Вы укажите и фамилии  "толковых людей"?
А то как-то по критикански.
0
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RU
gerrfrost
2826
№9
06.10.2017 12:26
Цитата, В.К.О. сообщ. №7
Экономика России развивалась бы ещё лучше если  бы выгнали в шею всех  этих Кудриных, Улюкаевых, Силуановых, Набиуллиных, Орешкиных, а вместо них  назначили толковых людей...
Орешкина прочат на место Медведева. Хотя, это может быть и отвлекающим маневром...
0
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RU
askme
171
№10
06.10.2017 12:26
Дурак он оказывается. Я был о нем лучшего мнения. Бухгалтер никогда не лезет уперто в компетенцию руководителя, это профнепрегодность. Умным был бы, если бы добавил "по моему мнению". Если бы в 2011-17 РФ не увеличила расходы на оборону, сейчас уже 99% населения Земли были трупами. Потому что в 2014-ом янки влезли бы и в Крым и на Украину и везде где можно. И лезли бы так, что пришлось бы МБР их останавливать... А так ограничились обменом любезностями на уровне "Красухи" и проч.. Кроме того, не было бы продаж ни С-400, ни сухих. Это автоматом...
+5
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KZ
В.К.О.
581
№11
06.10.2017 13:10
Цитата, ID: 3396 сообщ. №8
Не оспаривая написанного, может Вы укажите и фамилии  "толковых людей"?
А то как-то по критикански.
Одну фамилию точно могу назвать. Валентин Юрьевич Катасонов. Доктор экономических наук, профессор МГИМО.
+4
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RU
Олег Бахарев
1902
№12
06.10.2017 13:35
Чья бы корова мычала, а кудринская молчала. Ущерб который принесли русскоговорящие либерасты подсчёту не поддаётся в принципе. Эксперты в экономике (В. Катасонов) говорят о триллионе долларов выведенных за границу за последние 10 лет. Чего только стоит закон о разделе продукции по которому работает "Сахалин Энерджи". При котором 20% доходов идет России, а 80% транснациональным "великим комбинаторам". И вы нигде не найдёте информацию о том, какова прибыль "Сахалин Энерджи". При том что экономическая ситуация на Сахалине граничит с катастрофой.
Вспоминаются стихи М. Волошина:

А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам:

Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.
+7
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RU
serzhik
220
№13
06.10.2017 19:47
Либеральная СВОЛОЧЬ!
+4
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CA
sepheronx
113
№14
07.10.2017 05:14
Kudrin is an idiot, and a very shitty economic minister.  Which showed its ugliness in 2008.  But, even he admitted that defense spending should be about 2.5 - 2.8% of the GDP.  I noticed he seems to say that "it should be this or that" after the fact it was something else.  I have a feeling that Kudrin is a useful idiot and used by the Kremlin as a method to counter balance the liberals.

Just a theory of course.  But it seems that whatever Kudrin actually says, he says it by more or less agreeing with the military group and the conservatives.
0
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