Директор управления ООН заявила, что Россия остается лидером в освоении космоса
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Пуск «Протона» на Байконуре.
Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com
Симонетта ди Пиппо отметила, что рассчитывает на продолжение "совместной работы по мирному использованию космического пространства сейчас и в будущем"
ООН, 5 октября. /ТАСС/. Россия остается лидером в освоении космоса и активно вовлечена в международное сотрудничество в этой сфере. Об этом заявила в среду директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо. Она выступила на открытии фотовыставки в штаб-квартире ООН, приуроченной к 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.
По ее словам, запуск "Спутника-1" в 1957 году "положил начало космической деятельности, которая привела к многим впечатляющим достижениям". Она отметила что технологии, полученные благодаря освоению космоса, помогают улучшать повседневную жизнь людей, а также добиваться реализации Целей устойчивого развития.
"Прорыв "Спутника-1" действительно важен для всех нас. На сегодняшний день Российская Федерация продолжает оставаться лидером в космосе, партнером в международном космическом сотрудничестве, а также очень хорошим другом Управления ООН по вопросам космического пространства. Поздравляю Российскую Федерацию с этим очень знаменательным юбилеем. Я рассчитываю на продолжение совместной работы по мирному использованию космического пространства сейчас и в будущем", - сказала Симонетта ди Пиппо.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии выставки назвал запуск первого искусственного спутника Земли "удивительным достижением Советского Союза", а также отметил, что Россия и США - продолжают сотрудничество в освоении космоса даже несмотря на трудности в двусторонних отношениях. Административный глава ООН призвал страны гарантировать, что освоение космоса продолжается исключительно в мирных целях.
Угроза размещения оружия в космосе
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что потенциальное размещение оружия в космосе является "одной из угроз для глобального мира и безопасности", которая требует ответа со стороны международного сообщества. В этой связи дипломат обратил внимание на проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который Россия и Китай представили в 2008 году.
Как напомнил в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, Россия еще в 2004 году взяла на себя "политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе". По его словам, к настоящему моменту аналогичные обязательства взяли на себя 17 государств.
Каждый год Россия вносит на рассмотрение 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку этой инициативы. В прошлом году документ поддержали 130 стран. Выступая на заседании комитета, Михаил Ульянов призвал все государства проголосовать "за" документ. "Это в первую очередь относится к государствам-членам Европейского союза, если, конечно, тема предотвращения гонки вооружений в космосе им не безразлична", - указал дипломат.
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05.10.2017
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