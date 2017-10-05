Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Директор управления ООН заявила, что Россия остается лидером в освоении космоса

06.10.2017 ТАСС 267 0
0
Понравилась новость?
 +1
Пуск «Протона»
Пуск «Протона» на Байконуре.
Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Симонетта ди Пиппо отметила, что рассчитывает на продолжение "совместной работы по мирному использованию космического пространства сейчас и в будущем"

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Россия остается лидером в освоении космоса и активно вовлечена в международное сотрудничество в этой сфере. Об этом заявила в среду директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо. Она выступила на открытии фотовыставки в штаб-квартире ООН, приуроченной к 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.

По ее словам, запуск "Спутника-1" в 1957 году "положил начало космической деятельности, которая привела к многим впечатляющим достижениям". Она отметила что технологии, полученные благодаря освоению космоса, помогают улучшать повседневную жизнь людей, а также добиваться реализации Целей устойчивого развития.

"Прорыв "Спутника-1" действительно важен для всех нас. На сегодняшний день Российская Федерация продолжает оставаться лидером в космосе, партнером в международном космическом сотрудничестве, а также очень хорошим другом Управления ООН по вопросам космического пространства. Поздравляю Российскую Федерацию с этим очень знаменательным юбилеем. Я рассчитываю на продолжение совместной работы по мирному использованию космического пространства сейчас и в будущем", - сказала Симонетта ди Пиппо.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии выставки назвал запуск первого искусственного спутника Земли "удивительным достижением Советского Союза", а также отметил, что Россия и США - продолжают сотрудничество в освоении космоса даже несмотря на трудности в двусторонних отношениях. Административный глава ООН призвал страны гарантировать, что освоение космоса продолжается исключительно в мирных целях.

Угроза размещения оружия в космосе

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что потенциальное размещение оружия в космосе является "одной из угроз для глобального мира и безопасности", которая требует ответа со стороны международного сообщества. В этой связи дипломат обратил внимание на проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который Россия и Китай представили в 2008 году.

Как напомнил в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, Россия еще в 2004 году взяла на себя "политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе". По его словам, к настоящему моменту аналогичные обязательства взяли на себя 17 государств.

Каждый год Россия вносит на рассмотрение 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку этой инициативы. В прошлом году документ поддержали 130 стран. Выступая на заседании комитета, Михаил Ульянов призвал все государства проголосовать "за" документ. "Это в первую очередь относится к государствам-членам Европейского союза, если, конечно, тема предотвращения гонки вооружений в космосе им не безразлична", - указал дипломат.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Земля

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:15
  • 2
Российские подлодки ударили ракетами по объектам боевиков ИГ* в Сирии
  • 07.10 06:56
  • 16
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 07.10 06:23
  • 3859
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.10 05:45
  • 2
Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
  • 07.10 05:14
  • 14
Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону
  • 07.10 02:25
  • 8
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
  • 07.10 01:06
  • 25
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 06.10 21:12
  • 87
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 06.10 20:51
  • 5529
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.10 20:41
  • 2
Ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио унесет 2 млн жизней - эксперты
  • 06.10 19:59
  • 1
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
  • 06.10 18:40
  • 7
В самолете МС-21 все больше российского
  • 06.10 18:23
  • 1
WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
  • 06.10 17:24
  • 1
Новый мощный вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto
  • 06.10 16:41
  • 7
Под командованием генсека
другие обсуждаемые темы