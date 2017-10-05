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В Роскосмосе отметили вклад международного сотрудничества в науку

06.10.2017 РИА Новости 248 0
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Снимок космонавта Сергея Рязанского
Планета Земля - снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.
Источник: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Сложная геополитическая ситуация в мире не помешает развитию международного сотрудничества в деле освоения космоса, считает заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Савельев.

"Уверен, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, сотрудничество в области освоения космоса, в том числе российско-французское, будет продолжаться. Напротив, думаю, что оно может внести огромный вклад в улучшение международной ситуации", - сказал Савельев в ходе проходящей в Париже конференции, посвященной 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Он обратил внимание на то, что космическую отрасль не коснулись антироссийские санкции. "И это не случайно, поскольку масштабные проекты - такие, например, как Deep Space Gateway (проект создания первой обитаемой окололунной космической станции - ред.) - могут быть реализованы только при условии, что все страны будут работать вместе, это очень важно", - заявил замглавы Роскосмоса.

Заместитель генерального директора французского Национального центра космических исследований (CNES) Лионель Суше также обратил внимание на то, что осложнение геополитической ситуации и в прошлом не мешало международному сотрудничеству в области освоения космоса.

"Меньше десяти лет прошло со дня запуска первого спутника, когда в разгар холодной войны генерал Шарль де Голль посетил космодром Байконур в СССР, заложив основы великолепному сотрудничеству наших стран", - сказал он.

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками. Космический аппарат успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров), а его позывные "Бип! Бип!" были приняты миллионами радиолюбителей по всему миру.
05.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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