От Кима Японию прикроет "Эгида"



Система "Aegis Ashore".

Источник: US Navy Система "Aegis Ashore".Источник: US Navy

Страна восходящего солнца подбирает место под системы "Aegis Ashore"

Японское правительство выразило интерес к приобретению системы противоракетной обороны "Иджис Эшор", представляющей собой наземный вариант базирования американских противоракет SM-3. В настоящее время Токио прикидывает, где лучше будет разместить позиционные районы. Масштабное развертывание противоракетной обороны осуществляется на фоне усиливающейся с каждым днем угрозы со стороны режима Ким Чен Ына.

Токио в настоящее время рассматривает возможность размещения системы противоракетной обороны "Иджис Эшор" в двух позиционных районах вдоль западного побережья страны, чтобы наряду с эсминцами с потенциалом стратегической ПРО полностью прикрыть территорию Страны восходящего солнца от северокорейских баллистических ракет. Об этом сообщает "Асахи Симбун" ("Asahi Shimbun"), ссылаясь на высокопоставленные источники в военном ведомстве Японии.

"Иджис Эшор" (Aegis Ashore)- это версия корабельной системы "Иджис", стоящей на вооружении ВМС США, - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко. По словам эксперта, часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику, с "Иджис Эшор" при развертывании в наземном варианте демонтируется. Стальное сооружение высотой в четыре этажа весит около 900 тонн и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа "Тикондерога". Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры. "Иджис Эшор" состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет "Standard" SM-3 Block IB.

Ранее Япония рассматривала возможность приобретения противоракетных комплексов THAAD, но окончательный выбор сделала все-таки в пользу системы "Иджис Эшор". В Токио считают, что "Иджис Эшор" по своим боевым возможностям превосходит THAAD и развертывание этой системы обойдется существенно дешевле закупки ЗРС THAAD.

Газета "Асахи Симбун" сообщила, что в северной части Японии в качестве позиционных районов для размещения системы рассматриваются база Сил самообороны Камо в Ога, префектура Акита и база Садо, префектура Ниигата. В южной части Японии развертывание элементов системы ПРО предполагается на базе Униcима (остров Цусима) и базе Фукудзима в Гото, обе в префектуре Нагасаки.

Предполагаемые для развертывания системы ПРО базы являются частью функционирующей в настоящее время системы радиолокационной разведки Воздушных сил самообороны Японии. На их оснащении стоят радиолокаторы J/FPS-3, J/FPS-5 производства фирмы "Mitsubishi Electric Corporation" и другие более старые РЛС. Радиолокатор J/FPS-5, например, представляет собой псевдо-треугольную призму высотой 34 метра. На двух из трех боковых граней размещены антенные полотна - одно диаметром 18 метров, второе - 12 метров. Утверждается, что большое полотно предназначено для обнаружения и сопровождения баллистических ракет в полете, малое - для слежения за самолетами.

Источники "Асахи Симбун" утверждают, что Япония планирует иметь свою национальную систему ПРО "Иджис Эшор" в готовности к боевому применению к 2023 году.

Более того, эти сроки могут быть существенно пересмотрены в сторону сокращения, если военно-политическая обстановка в регионе ухудшится. Министр обороны Японии Ицунури Онодэра заявил, что "мы хотим ввести в строй систему ПРО в возможно ранние сроки".

Министерство обороны Японии уже запросило у правительства средства для развертывания системы "Иджис Эшор". Это сделано в бюджетной заявке, сформированной в конце августа. Планируется, что развертываемая национальная система ПРО Японии будет обладать возможностями кинетического перехвата. С помощью эсминцев ВМС Сил самообороны, также оснащенных системами "Иджис" с потенциалом стратегической ПРО, предполагается прикрыть всю территорию страны от ракетных ударов.

Для борьбы с северокорейскими ракетами Япония также располагает зенитными ракетными системами "Патриот" PAC-3.

К тому же Страна восходящего солнца собирается модернизировать еще два своих эсминца, оснащенных системой "Иджис". Кроме того, ВМС Японии планируют до 2021 года получить еще два корабля такого типа. Наконец, предполагаются поставки модернизированных противоракет корпорации "Raytheon" SM-3 Block IB/IIA и зенитных ракетных систем "Патриот" PAC-3 с улучшенными возможностями по борьбе с баллистическими ракетами.

Эта модификация ЗРС получила название "Патриот" PAC-3MSE (Missile Segment Enhancement). В PAC-3MSE введена новая ракета с увеличенной дальностью, предназначенная для борьбы с тактическими баллистическими ракетами на дальностях до 30 км против 20 км у оригинального варианта.

Министр обороны Ицунури Онодэра сказал на пресс-конференции 22 сентября, что приостановил исследования, предполагающие нанесение ударов по базам потенциального противника. По его словам, это сделано на основе инструкций, полученных от премьер-министра Синдзо Абэ.

В марте Онодэра высказал предположение, что удар стратегическими крылатыми ракетами по объектам, дислоцированным на территории Северной Кореи, может вызвать ответный удар по территории Японии. В то время он был членом группы безопасности правящей Либерально-демократической партии и не занимал пост министра обороны.

Послевоенная пацифистская конституция Японии предполагала, что приобретение любого наступательного вооружения будет политически неоднозначно. До сих пор японские Силы самообороны придерживались исключительно оборонительной направленности в военном строительстве и оперативной подготовке войск (сил). В Токио надеялись, что взаимные соглашения в сфере обороны с Соединенными Штатами послужат гарантией безопасности Страны восходящего солнца и сохранения суверенитета государства.

Но воинственность Северной Кореи, последние годы демонстрирующей большие успехе в освоении как ракетных, так и ядерных технологий, усиливается с каждым днем. Боевые возможности баллистических ракет Ким Чен Ына постоянно растут. Возможный уход Соединенных Штатов из региона рассматривается как все более вероятное событие. Последнее испытание баллистических ракет КНДР, когда очередное "изделие" Кима Чен Ына пролетело непосредственно над Японией и вызвало включение сирен, предупреждающих о воздушной тревоге, окончательно сподвигли Токио на решение о развертывании национальной системы противоракетной обороны.

Однако развертывание системы ПРО "Иджис Эшор" на территории Японии вызовет неоднозначную реакцию соседей.

Все дело в том, что пусковая установка Мк41 может быть оперативно переснаряжена с противоракет SM-3 на стратегические крылатые ракеты "Tomahawk", предназначенные для удара по наземным объектам. "Поэтому размещение элементов ПРО на Японских островах вызывает большую обеспокоенность прежде всего Китая и, естественно, затронет Россию", - отметил Константин Макиенко в беседе с "Газетой.Ru"

Михаил Ходаренок