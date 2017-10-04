ЦКБ "Айсберг" начало проектирование плавучих энергоблоков нового поколения
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Логотип ПАО "ЦКБ "Айсберг".
Источник: http://praud.kreado.pro/
Конструкторское бюро "Айсберг" в инициативном порядке ведет разработку плавучих энергоблоков нового поколения, сообщил в интервью RNS генеральный директор - главный конструктор ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков.
"Мы в этом направлении работаем, у нас уже есть предложения по новым энергоблокам следующего поколения, с новыми реакторами", - сказал Рыжков, пояснив, что КБ работает над этими проектами в инициативном порядке.
По словам Рыжкова, КБ рассчитывает, что сможет сократить стоимость плавучего энергоблока нового поколения по сравнению с головным на 25-30%.
Он напомнил, что спроектированный "Айсбергом" первый в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году. "Тогда будут проведены загрузка активной зоны реактора, последние комплексные швартовные испытания. В 2019 году энергоблок отбуксируют на точку базирования и введут в эксплуатацию в составе плавучей атомной тепло-электростанции", - сказал Рыжков.
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04.10.2017
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