ЦКБ "Айсберг" объяснило перенос сроков сдачи ледокола "Арктика" задержкой в поставках оборудования
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Новейший атомный ледокол «Арктика» (макет).
Источник: bastion-karpenko.narod.ru
Смещение сроков сдачи атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" связано с задержкой поставок комплектующего оборудования, сообщил в интервью RNS генеральный директор - главный конструктор ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков.
"Про смещение сроков сдачи ледокола "Арктика" все знают. Проблемы есть. Одна из них заключается, в комплектующем оборудовании, поставки которого задерживаются. Другой серьезной проблемой является изменение законодательства – в части проведения закупочных кампаний", - сказал Рыжков.
По его словам, в советские времена КБ работало в системе нормативных документов в условиях плановой экономики, а теперь в связи с введением конкурсных процедур должно подстроиться под новую систему. "Это не проходит безболезненно. Закон о конкурсной системе вступил в силу только в 2012 году. Для того, чтобы понять как эта система работает, начать в ней работать эффективно и без потери времени и к тому же на таких больших и сложных объектах, как наши, надо набраться опыта", - сказал Рыжков.
Он отметил, что на ледоколе будет установлена новая система электродвижения, реактор и паротурбинная установка. По его словам, система электродвижения была создана с нуля Крыловским государственным научным центром из-за отказа от участия в конкурсе зарубежного поставщика.
"Если сначала у нас это вызывало определенные сомнения в возможности создания системы электродвижения силами Крыловского центра, то сейчас можно сказать точно: если бы остался General Electric, то ледокола могло бы и не быть вообще. Мы видим, что происходит с санкциями. Нам бы просто отказались поставлять гребные электродвигатели, генераторы, преобразователи частоты и мы бы сейчас оказались ни с чем", - сказал Рыжков.
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04.10.2017
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