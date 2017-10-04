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ЦКБ "Айсберг" объяснило перенос сроков сдачи ледокола "Арктика" задержкой в поставках оборудования

05.10.2017 RNS 99 0
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Арктика
Новейший атомный ледокол «Арктика» (макет).
Источник: bastion-karpenko.narod.ru

Смещение сроков сдачи атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" связано с задержкой поставок комплектующего оборудования, сообщил в интервью RNS генеральный директор - главный конструктор ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков.

"Про смещение сроков сдачи ледокола "Арктика" все знают. Проблемы есть. Одна из них заключается, в комплектующем оборудовании, поставки которого задерживаются. Другой серьезной проблемой является изменение законодательства – в части проведения закупочных кампаний", - сказал Рыжков.

По его словам, в советские времена КБ работало в системе нормативных документов в условиях плановой экономики, а теперь в связи с введением конкурсных процедур должно подстроиться под новую систему. "Это не проходит безболезненно. Закон о конкурсной системе вступил в силу только в 2012 году. Для того, чтобы понять как эта система работает, начать в ней работать эффективно и без потери времени и к тому же на таких больших и сложных объектах, как наши, надо набраться опыта", - сказал Рыжков.

Он отметил, что на ледоколе будет установлена новая система электродвижения, реактор и паротурбинная установка. По его словам, система электродвижения была создана с нуля Крыловским государственным научным центром из-за отказа от участия в конкурсе зарубежного поставщика.

"Если сначала у нас это вызывало определенные сомнения в возможности создания системы электродвижения силами Крыловского центра, то сейчас можно сказать точно: если бы остался General Electric, то ледокола могло бы и не быть вообще. Мы видим, что происходит с санкциями. Нам бы просто отказались поставлять гребные электродвигатели, генераторы, преобразователи частоты и мы бы сейчас оказались ни с чем", - сказал Рыжков.
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
General Electric
Айсберг ЦКБ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Арктика

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