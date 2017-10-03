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Харьковский авиазавод получит новые заказы

05.10.2017 STATUS QUO (Украина) 91 0
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Ан-74
Транспортник Ан-74.
Источник: www.wing.com.ua

Харьковский авиазавод получит заказ на ремонт самолетов. Об этом сообщили на предприятии.

По данным завода, в ноябре на предприятие поступит Ан-74 из Египта, которому предстоит пройти комплекс ремонтных работ. В этом году завод уже отправил в Египет отремонтированный Ан-74, который проходил техническое обслуживание по заказу Министерства обороны Египта. Этот самолет был поставлен в Египет в 2009 г.

Как уточнили на авиазаводе, с начала года был также отремонтирован Ан-74 из Казахстана, в августе на ремонт поставлен Ан-74 из Туркменистана. Есть две заявки от потенциальных заказчиков ремонта самолетов на 2018 год.
03.10.2017
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принадлежат STATUS QUO (Украина)
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Страны
Египет
Казахстан
Туркменистан
Продукция
Ан-74

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