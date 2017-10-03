Typhoon Mk-30c: новая корабельная артиллерия



Typhoon Mk-30c.

Источник: Rafael Typhoon Mk-30c.Источник: Rafael

Даже небольшие корабли и катера смогут вооружаться высокоточными артсистемами, способными наносить серьёзный урон противнику. Сегодня, 3 октября, портал janes.com сообщил о том, что на выставке Pacific 2017, проходящей в эти дни в Сиднее, израильская компания Rafael Advanced Defense Systems представила свою новую разработку под названием Typhoon Mk-30c.

Разработчики называют Typhoon Mk-30c самой экономичной и высокоточной артиллерийской системой в своем классе. Установка оснащается системой стабилизации и орудием ATK Mk44 Bushmaster, которое ведёт огонь стандартными 30-мм снарядами НАТО.

Промо-ролик артсистемы Typhoon Mk-30c

Боекомплект артустановки состоит из 200 снарядов, которые могут быть отстреляны всего за минуту. При этом Typhoon Mk-30c может вести огонь программируемыми боеприпасами воздушного подрыва, а угол наклона орудия по вертикали достигает 70 градусов, что позволяет поражать воздушные цели.

Представители Rafael Advanced Defense Systems, демонстрирующие новую артсистему на Pacific 2017, заявляют, что она оснащена наиболее передовой системой стабилизации и при этом является самой компактной в своём классе. Кроме того, Typhoon Mk-30c требует минимального технического обслуживания, что делает её ещё и самой экономичной.