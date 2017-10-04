Мадуро уверен, что Россия продолжит помогать Венесуэле в оборонной сфере



14 января 2017. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимает участие в военных учениях в Чаральяве, Венесуэла.

Источник: REUTERS, Miraflores Palace/Handout via REUTERS 14 января 2017. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимает участие в военных учениях в Чаральяве, Венесуэла.Источник: REUTERS, Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Президент Венесуэла заявил, что сотрудничество с Россией сделало вооруженные силы республики "сильнее в три раза за последние 15 лет"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что Россия продолжит оказывать Венесуэле поддержку в военно-технической сфере. Об этом он заявил в среду на сессии Российской энергетической недели.

"Сотрудничество в военно-технической области - это одна из тем, которые мы намерены обсудить в ходе этого визита [в Россию], - сказал Мадуро. - Я уверен, даже если мы не будем просить, нам дадут еще больше поддержки для увеличения обороноспособности и суверенитета Венесуэлы".

Как отметил президент Венесуэлы, сотрудничество с Россией сделало венесуэльские вооруженные силы "сильнее в три раза за последние 15 лет".