США и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности



Хакер за компьютером.

Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda Хакер за компьютером.Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США и Украина в рамках первого диалога по кибербезопасности, прошедшего 29 сентября, договорились усиливать кооперацию в данной области, в том числе через платформу НАТО, говорится в совместном заявлении госдепартамента США и украинского МИД.

"Сотрудничая мы усилим нашу устойчивость к киберугрозам, чтобы гарантировать, что интернет остается открытым, надежным, и безопасным", - говорится в документе, поступившем в РИА новости.

"США и Украина вновь подтверждают желание сотрудничать над укреплением национальной кибербезопасности, сотрудничать между соответствующими правительственными учреждениями и частным сектором… США и Украина также поддерживают сотрудничество в области кибербезопасности через платформу НАТО", - уточняется в заявлении.