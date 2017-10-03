США и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности
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Хакер за компьютером.
Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США и Украина в рамках первого диалога по кибербезопасности, прошедшего 29 сентября, договорились усиливать кооперацию в данной области, в том числе через платформу НАТО, говорится в совместном заявлении госдепартамента США и украинского МИД.
"Сотрудничая мы усилим нашу устойчивость к киберугрозам, чтобы гарантировать, что интернет остается открытым, надежным, и безопасным", - говорится в документе, поступившем в РИА новости.
"США и Украина вновь подтверждают желание сотрудничать над укреплением национальной кибербезопасности, сотрудничать между соответствующими правительственными учреждениями и частным сектором… США и Украина также поддерживают сотрудничество в области кибербезопасности через платформу НАТО", - уточняется в заявлении.
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03.10.2017
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