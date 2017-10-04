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К задачам диверсификации продукции ОПК

05.10.2017 Дашут Е.С. 475 0
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Задействование мощностей ОПК [1] на выпуск продукции гражданского назначения в существующих условиях – это важная и сложная экономическая, а также организационная задача. На ряде отраслей, где гражданская продукция может являться смежной [2], диверсификация номенклатуры продукции не представляет особой задачи. Существуют разработанные планы, и они реализуются. Для других специализированных предприятий – задача усложняется. Дело в том, что головные предприятия – это, как правило, цеха сборки и настройки серийных изделий, оснащенные специализированным оборудованием под конкретную номенклатуру. Технологически с ними связаны зависимые предприятия-поставщики второго-третьего-четвертого уровня кооперации. Также, до настоящего времени существуют еще неактивные отрасли, которые ожидают варианта своего решения о запуске, например, такая важная отрасль как отрасль специальной химии [3]. Для этих групп предприятий конверсия является проблемой, и ее надо решать. Но, помня негативные уроки конверсии времен перестройки, решать не насильственным способом.

Существует вариант решения этой проблемы с получением ряда положительных моментов для экономики в целом. Суть постановки задачи в следующем: создать условия для увеличения эффективности инвестиций за счет более интенсивного использования производственного потенциала, в том числе и за счет выпуска на нем деталей, узлов и конструктивов продукции гражданского назначения.

Такая задача может быть решена при создании коммуникативной среды нового уровня качества, обеспечивающей глубокий уровень производственной кооперации, использования технологического взаимодействия и накопленного производственно-технологического опыта, более эффективного использования материальных и интеллектуальных ресурсов в производственной сфере. Под воздействием среды такого уровня культуры производства будет формироваться область диффузии (взаимопроникновения) между гражданскими и оборонными производствами, возрастет отдача от инвестиций – проблема конверсии мягко перейдет в область расширения производственной кооперации при сохранении особенностей структуры ОПК.

Реализация такой программы может иметь эффект акселератора для отечественной экономики, в частности, модернизации обрабатывающих отраслей, развития производства новых конструкционных материалов и изделий их них, развития приборо- и машиностроения, экологических программ, программ инициирования деловой активности населения и развития малого бизнеса.

Одновременно, ОПК получит мощный инструмент развития и поддержания на высоком профессиональном уровне существующего научно-технологического задела производства вооружений и военной техники, на новом качественном уровне будет восстановлена промышленность специальной химии.

Разработкой, созданием и внедрением такой среды в экономику может заниматься вновь образованный Центр развития конверсии при ВПК РФ. Финансирование этой темы может быть выделено как по отдельной ФЦП, так и за счет существующих программ, например, программы освоения Луны, экологических программ и т.д. Дополнительные материалы могут быть проработаны после принятия принципиального решения о создании центра.


с.н.с. ИНП РАН, к.э.н. Дашут Е.С.


[1] Оборонно-промышленный комплекс (ОПК)

[2] Космос, авто-, самолето-, судостроение и др.

[3] Производство порохов, военной пиротехники, твердого ракетного топлива и т.д..
04.10.2017
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принадлежат Дашут Е.С.
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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
ОПК АО
Проекты
Луна

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