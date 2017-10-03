Россия разрабатывает секретное оружие "мощнее ядерной бомбы" (Daily Star, Великобритания)
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Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН.
Источник: © РИА Новости, Александр Кряжев
Российские инженеры разрабатывают новое мощное вооружение, которое может оказаться более эффективным, чем ядерное оружие.
Радиоэлектронное оружие способно выводить из строя всю электронную технику неприятеля в радиусе нескольких километров и нейтрализовывать целые армии. В этих системах используются электромагнитные излучатели для отключения боеголовок ракет и бортовых систем связи самолетов. Это оружие способно на расстоянии блокировать автоматику заряжания танков, взрывать артиллерийские снаряды, находящиеся внутри башни, и даже уничтожать с помощью радиации вражеских солдат, укрывшихся на 100-метровой глубине под землей.
Как сообщается, оборонно-промышленный комплекс России разработал новейшую радиоэлектронную ракету "Алабуга", которая может отключить всю электронику противника в радиусе 3,5 километра. Военные планируют оснастить этим оружием новейшие ударные беспилотники для противодействия авиации противника.
Кроме того, российские разработчики представили дистанционно управляемую машину разминирования "Листва", которая способна обезвреживать взрывные устройства дистанционно, на расстоянии до 100 метров. "Листва" обнаруживает радиоуправляемые фугасы, а затем подрывает их с помощью сверхвысокочастотного излучения. В течение ближайших двух лет российская армия получит 150 машин такого типа.
Том Тоуэрс (Tom Towers)
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03.10.2017
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