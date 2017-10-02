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В России создана самая дальнобойная в мире снайперская винтовка

04.10.2017 Российская газета 140 0
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Винтовка СВЛК-14C
Сверхдальнобойная винтовка СВЛК-14C.
Источник: lobaevarms.ru

Российские оружейники создали снайперскую винтовку, с помощью которой установили новый мировой рекорд по дальности и точности поражения цели.



Винтовка СВЛК-14С "Сумрак" бьет "в яблочко" на расстояние 4178 метров. Испытания прошли на полигоне в Калужской области. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.


Уникальное оружие разработано и создано конструктором Владиславом Лобаевым. Для того, чтобы побить мировой рекорд - 4 157 метров, установленный с помощью винтовки М-300 американского производства, российским инженерам пришлось модернизировать "Сумрак". Кроме того, был изменен патрон.


"Новая модель имеет усиленный многослойный сэндвич из углепластика, кевлара и стекловолокна, и специально рассчитана на использование с таким мощным боеприпасом, как Cheytac. Также, для большего усиления конструкции, в ложу интегрировано длинное алюминиевое шасси", - сообщается на официальном сайте компании производителя.


Модернизация позволила российским оружейникам разогнать пулю весом 30 граммов до начальной скорости 1 100 метров в секунду.


Останавливаться на достигнутом результате конструкторы из Тарусы не намерены. "В ближайшие дни планируем улучшить свой собственный рекорд и установить его на уровне 4 200 метров", - заявил Владислав Лобаев.


Российская винтовка СВЛК-14С "Сумрак" предназначена для сверхдальней стрельбы. Модель, с помощью которой удалось установить рекорд, пока эксклюзивна. Ее стоимость составляет около двух миллионов рублей.


Николай Грищенко
02.10.2017
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принадлежат Российская газета
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Россия
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